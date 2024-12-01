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繼發動罷免國民黨台中市3位年輕立委羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪之後，反對者近來連署罷免海線立委顏寬恒。國民黨主席朱立倫今天參與國民黨慶健行活動時表示，民眾在10月基隆惡罷謝國樑的行動，已展現力挺善良正義的力量，如果民進黨再要造成所謂政治混亂，國民黨絕不會怯戰，一定全力迎戰。國民黨130周年黨慶健行活動，今（1）日一早在台中市中央公園舉行，媒體問及反對者醞釀罷免台中3名年輕藍委一事，朱立倫表示，民進黨不斷搞惡罷，尤其是在10月罷免基隆市長謝國樑的行動，民眾已經展現力挺善良正義的力量，如果民進黨再要造成所謂政治混亂，為了政治利益搞惡罷，國民黨絕對不會怯戰，一定全力迎戰。台中市有6名國民黨立委，事實上不只3名年輕藍委，海線也有民眾連署罷免立委顏寬恒，目前僅剩資深立委楊瓊瓔、江啟臣不在列。本周三選罷法攻防將再啟動，朱立倫呼籲，為了整個台灣的政治安定，應該避免這樣子的惡罷，他也提到立法院正在修改《選罷法》，就是針對合理性、公平性、正義性進行考量。