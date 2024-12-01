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國民黨重返立院多數後，軍公教退休團體遊說檢討年改制度，但半年無進展，質疑「國民黨在打假球」。對此，國民黨籍立院司委會召委吳宗憲下週四將排審「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案，旨在停止公教退休金替代率逐年遞減，修改月退金隨物價調整機制。對此，國民黨主席朱立倫今（1）日贊成修法，直呼政府應該維持退休人員的基本生活所需，立法院也應該來檢討。蔡英文政府自2018年正式啟動公務人員年金改革，現行年改版本將公務員「所得替代率」設有十年過渡期，於改革首年降至本俸二倍的75%，再依年減1.5個百分點的幅度，在2029年降至60%。此次國民黨立委提出修法，追溯至今年1月1日起停止公教退休金所得替代率逐年遞減，修改月退休金調整機制，從消費者物價指數累計成長率達正5%即調整向下縮減；另將原定四年定期檢討之年限再縮短。對此，朱立倫今天出席「國民黨建黨130週年黨慶台中市黨部慶祝活動」。他提及，有關軍公教年金改革方向上本來是確定的，但是有關軍公教退撫條例經過五年已經到了檢討時刻，所得替代率從原來75%降低到67.5％，加上近年通貨膨脹，其實對軍公教人員非常不公平。朱立倫認為，事實上這不但是一個信賴保護原則，也應維持這些退休教人員的基本生活所需，所以立法院也應該來檢討。