我是廣告 請繼續往下閱讀

▲床的世界今年請來吳淡如當代言人，陳俊傑與其同框拍攝影片。（圖／翻攝陳俊傑IG@jasonchen0933）

本土寢具大廠、興櫃居家生活類股床的世界（2938）於昨（30）日發布重訊，公告總經理陳俊傑辭世的消息，引起社會譁然。親友也於臉書公開提到，陳俊傑是爬樓梯不慎跌倒，撞到腦部後出現顱內出血的狀況，送醫搶救後不治身亡。據悉，陳俊傑發生意外的前一天（29日），依舊還在奮力開拓家族的床業生意，發出最新工作影片，相當令人不捨。床的世界的前身是三燕彈簧床，陳俊傑是家中的長子，原先一度想經營飲料店，後轉念進入公司，並從基層工作開始做起。除了陳俊傑以外，陳家還有2位兒子，分別是負責研發的老二陳英傑，以及負責推廣行銷、參展的老三陳三傑。去年陳英傑也因病開刀但術後未癒而離世，因此業界紛傳陳三傑可能接下總座。事實上，陳俊傑為了開拓家族的床業生意，與老二陳英傑多年來都相當認真在經營社群，除了直播賣貨，IG也上傳許多短影片，也常分享關於床墊與居家生活知識，且今（2024）年更找來吳淡如當代言人一起入鏡。陳俊傑一向交友廣闊、為人海派，消息一出，許多好友紛紛湧入其個人臉書留言表示惋惜與哀悼。而其弟陳三傑今（1）日也在臉書上感謝各界關心，並宣布陳俊傑（Jason）靈堂設於中壢工業區的工廠（桃園市中壢區定寧路7號），「如想悼念Jason哥的親朋好友可來祭拜，肯辭奠儀，謝謝大家關心」。