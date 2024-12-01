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中華隊奪冠王牌左投「玉米」林昱珉在世界棒球12強賽中的好表現，吸引美國媒體關注，《運動畫刊》專欄作家Jack Sommers看好林昱珉，「絕對有辦法在明年季中爭取上大聯盟的機會。」「林昱珉來自台灣，是一座距離中國海岸約90英里的棒球狂熱島國。林昱珉以充滿自信聞名，常表現出強烈的競爭慾望。他天生鮮明的性格在投手丘上展露無遺。」Sommers在撰文分析時如此開頭介紹林昱珉，2021年林昱珉以當年國際自由球員最高簽約金52.2萬美元簽約響尾蛇。Sommers回顧了林昱珉在小聯盟的發展歷程，除了招牌的變速球，能搭配曲球、滑球與卡特球，還加入新的武器伸卡球，今年更強調卡特球的使用，「隨著武器庫球種不斷豐富，林昱珉在農場攀升的速度也加快許多。」從2022年的高階1A，2023年季中就來到2A，以19歲之齡成為2A裡最年輕的投手，今年以2A開季的林昱珉，原本目標要在7月升到3A、9月接到大聯盟季末徵招，但命運與他開了玩笑。林昱珉開季前4場先發，18局投球中，自責分率高達7.00、被打擊率0.351，更慘地是，4月26日，他在休息區遭到隊友強襲球擊中臉部，遭遇腦震盪、臉部骨折，但在這休養的6周過程中，他重新調整自我，「這讓我意識到生命有多珍貴，我差點就無法打球了，所以現在每一次訓練、投球我都更認真了。」Sommers看好林昱珉的未來，「僅管他體型不大，且速球不突出，但仍以非常快的速度在持續進步中。」、「明年他將在3Ａ開季，那會是他職業生涯中最大的挑戰之一，這個聯盟以強大火力著稱，去年聯盟場均比賽分數5.69分，投手平均防禦率高達5.27。」Sommers也表示，明年林昱珉才21歲，球隊並不著急推進他的發展進程，「不過憑他的自信與野心，他絕對有辦法在明年季中爭取上大聯盟的機會。」