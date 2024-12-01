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2024第三屆WBSC世界12強賽，中華隊在冠軍戰擊敗日本奪冠，張奕在該場比賽以及整屆賽事的表現無可挑剔，也受到日本職棒球隊的關注，有球隊想和他接觸。但目前和老婆討論過，兩人想法都相同，比較傾向繼續留在台灣打。張奕這次12強賽表現精彩，吸引日職球隊關注，今年夏天他才剛以2.5年總值1314萬元的合約條件加盟富邦悍將。根據中職規則，他需要效力超過3年才能行使旅外條款。昨天張奕在上節目《雅琴看世界》時，也分享了自己對於國外球隊接觸的想法，他坦言是否接受要看條件和合約，但自己在和家人談過之後，已有一些想法。「我有和老婆討論過，她也跟我同樣的想法，就是不要再回去了，就繼續留在台灣打，會比較好。」張奕說在日本有一些比較不好的時光，留在台灣會比較快樂一點，畢竟在異鄉打拚還是會遇有一些不好的時光。張奕這一次12強賽投出好成績，對於他身價也會有幫助，他坦言自己有想過把老婆和3個小孩接回來台灣，也特別感謝太座讓自己持續棒球生涯，這次國際賽拿到冠軍，之後可能比較有資金去處理家庭的接下來的安排。