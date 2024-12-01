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阿聯酋航空正式發表機隊的首架空中巴士A350-900客機，阿聯酋航空集團董事長暨執行長謝赫阿哈邁德親王及阿聯酋航空總裁提姆‧克拉克爵士親自主持發表活動，慶祝此一重要的里程碑，航空業合作夥伴、政要、媒體及航空迷皆共同參與見證，並親身體驗了阿聯酋航空最新一代客艙設計及設施。阿聯酋航空A350客機設有三種寬敞的客艙佈局，可服務312名乘客，包含32個新一代可平躺式商務艙座位、21個豪華經濟艙座位及259個經濟艙座位。全新機上設施展現了阿聯酋航空致力提升卓越的飛行體驗並優化營運效率的決心。A350亦是阿聯酋航空自2008年以來首次引進的新機型。阿聯酋航空集團董事長暨執行長謝赫阿哈邁德親王表示，「阿聯酋航空寫下令人振奮的新里程，透過發表首架A350客機，阿聯酋航空開啟了機隊和全球航線網絡發展的新紀元。這架客機將為我們的航線網絡拓展航程，提升更高的效率與靈活性，滿足新市場的客戶需求，並開拓現有航點繼續成長的機會」。謝赫阿哈邁德指出，A350客艙內嶄新的內裝和座椅配置將為每一位乘客提供更舒適的飛行體驗。未來數年內將有65架A350陸續加入機隊，這是阿聯酋航空支持杜拜D33策略長程計畫的一部份，D33的漸進式發展計劃預計將杜拜打造成全球市場連結密度最高的城市，將杜拜發展成為全球經濟的重要樞紐。阿聯酋航空計畫於2025年1月3日首度使用A350執飛愛丁堡的定期商用航班，A350亦可望於接下來幾個月內陸續加入海灣阿拉伯國家合作委員會成員國巴林、馬斯喀特和科威特，歐洲里昂、波隆那，以及南亞可倫坡、孟買和亞美達巴德等多條航線，旅客將可體驗阿聯酋航空最新A350客機的產品及服務。阿聯酋航空也將於2025年陸續公布更多自杜拜出發、飛行時間15小時以內的新航點，提供全球及台灣旅客更便捷、多元的旅遊和飛行選擇。