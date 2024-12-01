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▲酒精會加深B、C型肝炎對肝臟的傷害，酒精性肝病近年日漸增加，最常見即為脂肪肝。（示意圖／取自 Unsplash）

肝癌近年對國人的殺傷力雖被其他癌症超越，但威脅性仍不可忽視。根據國民健康署最新的2021年癌症登記資料，全年共新增1萬775例，而於2023年的癌症死因統計中，肝癌造成的死亡人數仍高達7724人，相關預防與治療仍有改善空間。國泰醫院一般外科主任連恒煇說，最主要危險因子是慢性肝炎及肝硬化，其中最常見是B、C型肝炎，也凸顯肝炎防治對於肝癌預防有關鍵作用。另一重要致肝癌因子為黃麴毒素，因台灣位於亞熱帶，潮濕、高溫的環境有利黃麴菌生長，而各種穀類及豆類都可能因儲藏運輸過程不當、遭到高度致癌的黃麴毒素污染。此外，酒精也會加深B、C型肝炎對肝臟的傷害，而隨著國人飲酒量增加、飲酒習慣受國外影響等原因，酒精性肝病近年也日漸增加，最常見即為脂肪肝。連恒煇強調，有肝癌家族史的民眾也是高危險群，而多項研究顯示，若有B型肝炎，又有抽菸與嚼食檳榔習慣，罹患肝癌的機率將比單一B型肝炎提高約2倍，癮君子要多注意。連恒煇指出，肝臟位於肋骨後方，患者無法摸到腫瘤硬塊，且肝癌在腫瘤長大前少有疼痛症狀，而某些腫瘤雖已擴大，仍不會引起疼痛或其他症狀。當病程發展到肝癌後期，腫瘤已大到損害肝臟功能，這時才有較明顯異常，例如腹部右上方疼痛、體重減輕、食慾不振、眼晴與皮膚呈黃色（黃疸）及腹部腫脹。連恒煇表示，可分為根除性及姑息療法，前者包括外科手術切除、肝臟移植、酒精注射法與射頻燒灼術（RFA）等，後者則包括肝動脈血管栓塞、標靶治療、放射治療、化學治療等。若能在沒有症狀的狀況下診斷肝癌，外科手術切除、射頻燒灼術及酒精注射法是最理想的選擇，醫師通常會根據患者肝功能的好壞、腫瘤大小及位置、患者年齡等多種條件決定理想療法。對於屬高危險群的B型肝炎帶原者，與其他因慢性B、C型肝炎或任何原因引起肝硬化的病人而言，每隔3至6個月進行肝癌篩檢，將有利於早期診斷，這才是唯一有效改善治療成果的方法。