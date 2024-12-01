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▲▼陳傑憲有「中職吳奇隆」、「中職四爺」、「史上顏值最高隊長」、「台灣隊長」等封號。（圖／陳傑憲IG ）

▲陳傑憲（左）和前PS女孩綺綺（本名陳冠綺）結婚3年，育有兩個兒子。（圖／記者李政龍攝）

▲陳傑憲在直播中單手抱著熟睡中的小兒子，對鏡頭露出靦腆笑容。（圖／郭俊麟IG）

▲陳傑憲非常寵愛妻子綺綺，奪冠後滿場找老婆的畫面全球放送，被封為台灣男人的榜樣。（圖／記者葉政勳攝）

中華隊在世界棒球12強賽奪下總冠軍金盃，功臣之一的「中職吳奇隆」、「台灣隊長」陳傑憲知名度大開，個人話題不斷被討論，有鄉民好奇發問，為何身高173公分的陳傑憲可以早早交到女朋友，還結婚生小孩，現在宛如人生勝利組，不少人歸納出三大關鍵，分別為「長得帥」、「有經濟能力」、「人品好」。一名男鄉民在PTT八卦版發文：「台男180公分以下算半殘，這次台灣隊，隊長陳傑憲，173公分而已，也是結婚生小孩了！為啥陳傑憲這身高可以脫單？連八卦版版友99%都比他高！有八卦嗎？我看很多竹科的朋友比他帥的很多啊？」貼文一發出，吸引大批鄉民回覆，發表個人看法，「你覺得呢」、「臉應該會壓過身高」、「帥，又有經濟能力，怎麼可能沒女友」、「他的長相已經可以進演藝圈那種」、「職業球員，人帥漢草好，拿竹科的來比」、「臉加權100%、經濟加權100%、體力加權200%」、「先看看他，再照照鏡子」、「有錢又帥，高度不是問題」、「他這個長相，165（公分）都能吃掉一堆」、「人家月薪65」、「真的是臉」、「他要是肯隨便也500人斬！」另外，陳傑憲多次在鏡頭前被拍到尋找老婆，抱兒子、摟太太的照片也屢屢曝光，有鄉民表示：「而且還愛家愛老婆，人品也好」、「竹科的會這麼護老婆和小孩嗎」、「帥，體力好，顧家，身高不矮了」、「帥，身材好，談吐風趣比身高重要」、「我男，覺得非常帥，且是親和的帥，不是跩或傲或玩咖那種，心地好，心理素質強，體貼會說話，會希望有這種朋友，即便會被比下去，哈！」