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▲頭部意外撞到，多數休息、冰敷可緩解，但少數可能當下沒有明顯外傷，但在硬腦膜下腔形成血塊。（示意圖／unsplash）

75歲的康伯（化名）平日愛騎單車健身，，經手術治療後，除頭痛消失，步態也恢復穩定。奇美醫院神經外科暨外傷科主治醫師李瑤琳指出，生活中難免發生頭部意外撞到門、櫃子等輕微撞擊事件，多數透過休息、冰敷可緩解，但少數可能當下沒有明顯外傷，但在硬腦膜下腔形成血塊。根據衛福部2023年死因統計，事故傷害是國人死因第8位，其中跌倒、墜落致死人數占23.6%，而根據2017年國民健康訪問調查，65歲以上長者平均每12位人中有1人曾因跌倒而就醫，顯見跌倒為65歲以上長者受傷急診、住院的主因，且發生率隨年齡增加而提高。李瑤琳表示，由於老年人腦萎縮，因此若發生撞擊，較易扯斷腦靜脈造成慢性出血，而當血塊慢慢堆積、導致壓迫腦組織時，會造成腦壓太高，引起持續的頭痛、步態異常，甚至記憶力減退，這些看似「小問題」的症狀，都是慢性硬腦膜下血腫的警訊。對於慢性硬腦膜下血腫，李瑤琳指出，，可能導致嚴重後果，甚至威脅生命。針對慢性硬腦膜下血腫的治療，李瑤琳說明，顱骨鑽孔術為最常見治療方式，醫師在顱骨上鑽出小洞、引流積累的血水，減少對腦組織的壓迫並緩解症狀，但未必適用於所有案例，若血腫屬於頑固性反覆出血，或伴隨顱內壓明顯升高，且血腫範圍廣泛，甚至有其他併發症時，可能需要採取更積極的治療手段，例如開顱手術，才能清除血腫、止血並降低復發風險。李瑤琳強調，相關治療方案需根據病情、出血範圍與復發風險等設定個人化設定，以確保治療效果與病人的安全性，因此病人、家屬應與醫師充分溝通，了解不同治療選項的優缺點及可能風險，才能做出最適合的選擇。■反覆頭痛或持續性頭痛：頭部外傷後2週疼痛仍未改善，並伴隨其他症狀，例如頭痛頻率、強度加劇，或有噁心感及嘔吐等，有可能是顱內血腫。■步態異常與行動不穩：血腫壓迫腦部運動功能區時，患者可能出現行走困難、步伐不穩，甚至無法保持平衡，在老年人特別顯著。■記憶力減退與認知改變：頭部受傷後逐漸健忘，或反應較為遲鈍，或原本可對話但最近逐漸無法言語表達，或有其他認知功能障礙，需懷疑腦部慢性出血。