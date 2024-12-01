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反朱聯盟群龍無首，台中市長盧秀燕遲不表態，參選黨魁機率大幅降低。國民黨主席朱立倫今天在台中的黨慶活動中，盛讚盧秀燕是最棒的市長，國民黨不但要支持盧秀燕，而且要把這股效應帶動到各縣市，讓大家看到國民黨執政成果，未來才能重返執政。此番談話地方視為對盧秀燕釋出善意、暗示願挺她參選2028。明年國民黨黨主席選舉，反朱聯盟群龍無首，呼聲最高的盧秀燕遲不表態，加上盧秀燕近來忙於台中市政，外界評估依目前態勢，只要盧秀燕不參選，朱立倫即使面對其他人挑戰，黨魁連任不會有太大問題。今（1）日國民黨在台中舉辦黨慶活動，盧秀燕並未出席，由副市長鄭照新代表，朱立倫致詞盛讚盧秀燕，不僅指「我們的燕子，是最棒的市長」，還稱讚她表現受到國人最高的肯定，「我們不但要支持盧市長，而且要把這一股效應帶動到各縣市，讓大家都看到國民黨執政的成果，未來我們才能夠重返執政，這就是我們共同努力的目標」。朱立倫接著重述，他和盧秀燕日前出席前黨主席吳伯雄鑽石婚60周年宴會、吳伯雄捐出4千萬元一事，強調無私無我為黨奉獻、成功不必在我，團結一致才能重返執政。朱立倫此番說法，被地方多位國民黨幹部解讀為向盧秀燕釋出善意，甚至是支持盧秀燕代表國民黨參選總統。