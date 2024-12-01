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▲《魔法壞女巫》北美超狂賣，預計這個感恩節假期結束，北美累積票房可達2億5000萬美元。（圖／摘自IMDb)

▲《神鬼戰士II》口碑雖然不錯、全球各地票房也表現亮眼，但在台灣並沒有成為扭轉電影市場景氣的超級狂賣巨片。（圖／UIP提供）

被疫情重挫的美國電影市場，終於在本週末迎來渴盼已久的榮景：《海洋奇緣2》、《魔法壞女巫》、《神鬼戰士II》聯合發威，感恩節假期的北美影城湧進大批觀眾，預計有可能締造5天4億2200萬美元的總票房，超越之前最高紀錄—6年前由《無敵破壞王2：網路大暴走》領軍創下的3億1560萬美元，北美最大的AMC影城CEO亞當艾隆忍不住讚嘆：「這是個全國性的現象」。感恩節假期對美國民眾而言算是每年年底大假的第一砲，不少家庭已經會在此時團聚、同樂，然後再等到聖誕與跨年進行第2波的慶祝，「看電影」過去一直是歡慶佳節的熱門活動選項，雖然在新冠肺炎疫情之後，很多人的觀影習慣改變，然而美國觀眾依舊還是願意再走進影城，只要有他們感興趣的大片。今年的3部大強片剛好彼此鎖定的客層錯開：迪士尼《海洋奇緣2》瞄準闔家大小，上一集在北美的票房就逼近2億5000萬美元，因而本集早被看好能更上層樓；《魔法壞女巫》是百老匯史上最熱賣的音樂劇第2名、已經讓無數少女等待很久；《神鬼戰士II》則是奧斯卡最佳影片的續集，是男性最感興趣的史詩動作片，因而所有觀眾都被吸引到了影城，票房數字也就衝得更高，為破紀錄打下良好基礎。目前各方預期，《海洋奇緣2》有機會5天賣破兩億美元，《魔法壞女巫》則會再增加1億的票房數字、北美總票房將超越2億5000萬美元，《神鬼戰士II》的北美總收入會來到將近1億2000萬美元。雖然因為這3部大片太厲害，其他電影恐怕很難有突出的佳績，可是整體市場景氣轉好，是戲院業和片商都樂見，AMC訂票網站一度還出現讓網友等待15分鐘才能順利操作的情況，可見購票有多熱烈。北美感恩節的票房盛況，其他地區的戲院業與片商只能羨慕。同樣的3大強片，台灣目前也正在上映，可是並未能掀起和北美一樣熱烈的賣座狂潮。一來台灣的11月並無大假，沒有辦法透過節目拉抬行情，再者疫情之後，觀眾觀影習慣改變的現象比歐美還明顯，尤其今年一整年，賣座表現又比去年更下滑，景氣顯得更冷。而3大強片在台灣，各有各的弱勢：《海洋奇緣2》首集在台灣是延後到春節檔上映，那時沒擠進該檔的外片票房前兩名，儘管在平台上架後的迴響還不錯，卻沒有積蓄出類似《冰雪奇緣》般的爆發力，想要締造《冰雪奇緣2》那樣的票房成長幅度，機會不很高。而《魔法壞女巫》舞台劇原作雖然在美國幾乎無人不曉、台灣的知名度卻不大，再者歌舞片又是台灣觀眾最有接受障礙的片型。《神鬼戰士II》相較之下片型稍好些，卻又離首集隔太久，且幾乎換上新的一批主演陣容，親切感不足。因此相較於北美這週末電影業一片歡欣，台灣的影界人士，倒真想知道何時才能迎來票房回溫的時刻？