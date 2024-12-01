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▲上月30日，高雄捷運車廂內有名男子公然抽菸，整個過程被民眾拍下PO網。（圖／翻攝畫面）

上月30日，高雄捷運車廂內，竟有一名男子公然抽菸，讓附近民眾都看傻眼，有人當眾指出「太沒公德心」，但該名男子聽聞依舊不為所動，抽完菸之後，還將菸蒂丟在車廂地板，民眾隨即通報捷運保全及站長，該男子於到站後被帶下車，整個過程被民眾拍下PO網，許多網友也感到非常誇張，對此，高捷公司表示，該名旅客疑似精神狀態不佳，因此留下相關資料後先請他返家，之後將依照菸害防制法進行通報舉發，可處2000元以上、10000元以下罰鍰。據了解，該名男子於高捷車廂內吸菸，煙霧迷漫讓民眾都傻眼，經通報後，行控中心隨即通知站長與保全前往了解狀況。高捷公司表示，該男子疑似精神狀況不穩，留下資料後先請他返家，根據《大眾捷運法》第50條規定，於大眾捷運系統禁菸區內吸菸，經勸阻不聽，可處1500元以上7500元以下罰鍰，另外，依據《菸害防制法》第15條規定，不得於大眾運輸工具、計程車、遊覽車、捷運系統、車站及旅客等候室吸菸，違者，可處2000元至10000元罰鍰。