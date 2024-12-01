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▲常吃燒烤、抽煙、酗酒都是高風險族群。（圖／取自pixabay）

胃癌長年位居國人十大癌症，根據國健署癌症登記報告，胃癌發生率在男性排名第7，在女性排名第10，而在2023年十大癌症死因統計中，胃癌在1年造成2327人死亡，較2022年略有回升，依然是高死亡率偏高的疾病。國泰醫院一般外科主治醫師戴鋒泉說，根據歐美國家調查，在過去的10至20年間，胃癌的發生率、死亡率有下降趨勢，原因可能與飲食習慣改變，與食物的儲藏、處理等改善有關。戴鋒泉表示，與胃癌有密切關聯性的原因，可大致整理如下：■感染：幽門桿菌的感染會引起慢性胃炎，為致癌重要因素，其感染率依年齡增長而上升，40歲以上感染率超過50%，約70%的胃癌病人與感染有關。■食物：常吃高鹽、氮鹽或煙烤處理的食物，被認為是重要的原因。■生活習慣：包括酗酒、抽菸者，皆被視為可能的高危險群。■胃瘜肉：如有增生現象，有可能是胃癌前兆。■遺傳：直系親屬中有罹患胃癌者，即屬於高危險群。戴鋒泉指出，胃癌依組織型態學可分為2大類，包括腸型與瀰漫型，前者源自胃癌前驅病灶如萎縮性胃炎等，較常見於男性及年老病人，而且是胃癌流行地區的主要型態，受環境影響較大；瀰漫型胃癌則未有前驅病灶，在胃癌非盛行地區為最常見胃癌型態，且多見於女性及年輕族群。此外，因消化性潰瘍、慢性胃炎、瘜肉、外傷等而接受部分胃切除的殘餘胃，10年後也有可能發生原發性殘胃癌。戴鋒泉表示，許多胃癌病人沒有明顯症狀，多數確診時已進入晚期，其中某些患者症狀類似消化性潰瘍產生的上腹疼痛，但用一般抗潰瘍藥物可緩解，因此不易察覺癌症風險，而有些病人則可能體重減輕、食慾不振、疲倦、上腹部不適，甚至合併腹水，但均非胃癌特定症狀，不少患者直至病情嚴重，已引起吞嚥困難、持續性嘔吐等腸胃道阻塞症狀才就醫。據統計，胃癌細胞從形成到患者出現症狀，時間可能長達20個月，而從有症狀到就醫、確診，多半已延誤6~8個月，若在這段期間能提高警覺，儘早確立診斷，治療後的存活可望明顯改善。戴鋒泉指出，癌症的第一次治療非常重要，包括胃癌的發現時機與首次手術時間，大致已決定病人的存活。國內經過多年的努力，存活率已有顯著的進步，據統計，5年存活率已達50%左右，而早期診斷並治療，仍為提高存活率的最有效方法，呼籲國人若長時間苦於胃部不適，應積極接受胃內視鏡檢查。