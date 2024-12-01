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▲台北市教育局駁斥許淑華指控。（圖／台北市政府提供）

▲台北市教育局駁斥許淑華指控。（圖／台北市政府提供）

台北市民生社區內某幼兒園驚爆虐童、猥褻案，台北市議員許淑華指控，市府對此案處置拖延，從通報到正式解聘涉案人員竟耗時3個多月，台北市長蔣萬安此前提出的保護孩子3大承諾形同謊言。對此，台北市政府教育局長湯志民今（1）日駁斥，全部都不是事實，教育局於8月19日接獲通報，8月20日就即刻停職，且第一時間要求該教保教構不得招收新生外，也已要求國防部於一個月內終止委辦契約事宜，同時10月間核定本局2人專責之違法對待幼生事件調查人力，目前刻正招聘人員中，未來爭取增編2人。位於台北市民生社區的「平安新村教保服務中心」驚爆虐童、猥褻案，其中陳姓教保員除涉及虐童外，更涉及猥褻4名幼童，另有2名女教保員也涉嫌虐童。許淑華昨天指控，蔣萬安在爆發毛畯珅狼師案後，曾提出三項承諾，包含狼師案若再發生立刻停職停聘、編列預算增加人力、啟動行政調查及停止合約，卻都沒做到。對此，湯志民駁斥，全部都不是事實，不管行政、立法都應以兒童保護為核心關懷，而不該誤導社會大眾。兒童保護是大人的責任，市府第一時間就積極全力處理，為的就是與孩子及家屬站在一起，他抨擊，兒童保護案件不應被議員扭曲為政治操作的工具，也一定會捍衛兒童權益以及相關同仁與認定委員的調查努力。教育局直指，首先，對於許淑華指控「市府拖了三個半月才對該教保員停職」。教育局解釋，教育局於8月19日接獲通報，8月20日就即刻停職；停職的效力不只讓他不能進入該家幼兒園，也透過社會局的橫向連動，確保該教保員不能在全市所有幼兒園、補習班等幼兒教保服務機構工作。教育局續指，法定對於教保員的處分是「停職」；對教師才是「停聘」，因為本案涉案的是教保員，所以只適用「停職」處分。即使議員修改臉書文字為「三個半月才停聘」，不只錯誤、更顯示許淑華對此專業了解度不足；教育局停職時間點更在該教保員被羈押的9月10日之前，積極杜絕擴大傷害的可能性；議員所指11月「才停聘」不是事實，教育局不只第一時間就停職，也再積極擴大調查、確認案件屬實後，在11月對該教保員重罰「終身不得聘任」、法定最高的60萬罰款。教育局再指，第二，議員昨日質疑市府立刻啟動行政調查、停止合約。教育局解釋，已在第一時間要求該教保教構不得招收新生外，也已於認定委員會11月11日認定後，於11月20日行文國防部，早在議員胡亂指控之前，就已要求國防部於一個月內終止委辦契約事宜；議員若真心希望早日解約，追本溯源應該要求的是國防部該儘速終止委辦契約，而非把矛頭錯指市府。教育局續指，第三，議員昨日質疑市長沒有編列預算增加人力。教育局強調，市府已於10月間核定本局2人專責之違法對待幼生事件調查人力，目前刻正招聘人員中，未來爭取增編2人，類此重大案件之處理將組成團隊運作，就受理通報、調查、閱覽監視器、訪談當事人、與檢警司法單位橫向聯繫、提供家長單一聯繫窗口、幼生協助輔導等工作明確分工，精進調查效能。教育局說，市府於接獲校安及家防中心通報當天就組成府級跨局處緊急應變小組、第一時間保存並調閱三個月監視器等證據、同步主動聯繫司法機關；調查過程中，除了調閱監視器資料，也陸續做了10次訪談，以最快速度完成調查，甚至也透過主動調查而發現此前未通報過的另外兩案，也都第一時間分案、停職、認定後懲處；另外，教育局也第一時間成立單一窗口提供家長聯繫，並由教育局及社會局積極提供輔導及諮商資源。