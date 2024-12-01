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▲國際獅子會300C-1區獅友募集善款捐贈台中市迅雷救援協會2艘救難艇。（圖／記者金武鳳攝，2024.12.1)

▲國際獅子會300C-1區愛心園遊會今登場，由知名樂團演奏歡樂樂曲揭開序幕。（圖／記者金武鳳攝，2024.12.1)

▲國際獅子會300C-1區愛心園遊會今登場，有逾百攤位參與。（圖／記者金武鳳攝，2024.12.1)

國際獅子會300C-1區今日於台中市政府廣場舉辦「獅友有愛，牽手童行」愛心園遊會，現場設置逾百個美食、手工藝品攤位，由於天氣放晴陽光普照，獅友參加踴躍。國際獅子會300C1區韓晶總監表示，在全體獅友共同攜手努力下，總計募集善款1400萬元用於支持多個弱勢團體及社會公益計劃，期望透過愛心力量助弱勢翻轉生命。「獅友有愛，牽手童行」愛心園遊會，原訂11月24日登場，由於遇上世界12強棒球賽冠軍戰，為了方便市民齊聚廣場為中華隊集氣加油，韓晶總監大氣應允「讓出場地」，將園遊會延期於12月1日舉行，由於天氣晴朗反吸引各界熱情參與，包括立法院副院長江啟臣服務處代表江紅主任、台中市社會局局長廖靜芝以、賴順仁議員、黃守達議員及周永鴻議員等政界人士蒞臨支持。園遊會現場設置逾百攤位，有美食、手工藝品以及互動遊戲等，另有多組才藝團體帶來精采的音樂與舞蹈表演，現場氣氛熱烈歡快。國際獅子會成員、企業代表及熱心市民積極參與義賣，共同為公益募款，呈現了齊心協力的溫暖場景。國際獅子會300C1區韓晶總監表示，此次募得的1,400萬元善款悉數捐贈台中市政府「第五區兒童發展社區資源中心外展服務車」及「台中市玩具銀行外展服務專車」各乙輛、台中市迅雷救援協會2艘救難艇，其餘用於幫助弱勢兒童、長者及身心障礙者，並將支持多項重要計劃，如急難救助、教育資助及醫療補助等，期望能透過愛心的力量改善弱勢族群的生活條件。台中市社會局長廖靜芝感謝國際獅子會300C1區全體獅友熱心公益，集資千萬支持社會福利項目。廖局長表示，園遊會圓滿成功不僅展現社會各界愛心，也是國際獅子會「WE SAVE我們服務」精神的具體實踐。這次活動為社會注入了希望，也鼓舞了更多人積極參與公益，為弱勢群體送上關懷與幫助。