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金州勇士今天作客鳳凰城對決太陽，當家球星Stephen Curry因傷休兵1場後，此役帶傷上陣砍下全隊最高23分仍無力率隊逆轉，以105：113苦吞4連敗，掉至西區第4，昔日隊友Kevin Durant和Draymond Green互動也被捕捉。本季勇士開季狀態不錯，今天賽前以12勝6負居西區第3，不過Curry持續因傷所苦，28日缺席對雷霆的比賽，今天賽前因雙膝及髕股關節疼痛被列為「出戰存疑」，不過為了球隊止敗，今天帶傷上陣。沒想到西區第9的太陽，一開場就下馬威，砍下35分取得領先，上半場打完更是以49：66拉開差距，Durant還在前隊友Draymond Green面前砍進三分球，隨後兩人相視一笑，各種昔日隊友互動都被眼尖的球迷捕捉到。易籃後，Curry第三節獨攬15分，率勇士打出29：19試圖反撲，追到只差8分落後，決勝第四節，太陽一度重回雙位數領先，但勇士沒放棄，在Curry穿針引線下連拿9分，最後1分鐘兩隊只差5分，太陽主將Booker站出來，4罰穩穩命中止血，最終Curry三分球出手落空，無緣逆轉。Curry今天帶傷出賽33分鐘，攻下勇士最高23分，生涯總得分突破24000分，排在歷史得分榜第29名，Andrew Wiggins貢獻團隊次高的18分，此役過後勇士苦吞4連敗，加上灰熊5連勝，因此掉到西區第4。太陽方面，Booker攻下全場最高27分，外帶9助攻3籃板，Durant添21分10籃板3助攻3封阻，籃板數是本季新高。兩人本季共同出賽時，太陽取得10勝2負優質勝率。