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▲選擇花海的你，是有著豐富知識的人。（圖／翻攝Pexels）

▲選擇雪原的人，通常都有敏銳直覺。（圖／翻攝Pexels）

▲選擇草原的人，善於與人溝通。（圖／翻攝Pexels）

▲選擇海洋的人，相當適於建立人際關係，有著與海一樣的胸襟。（圖／翻攝Pexels）

心理測驗的時間又到了！想像你在繁忙的工作中獲得一點點空檔，閉上眼的休息的30秒鐘，究竟第一時間會想到哪一種風景，讓你能夠最放鬆並心情舒適？答案也將揭露你潛在的「才能」。一、七彩花海選擇花園的你，是有著豐富知識的人，同時還有著非凡的創造力。只要能在現實生活中將腦袋內的想法靈活運用，並重視與周邊親友的和諧的話，希望實現的目標都能夠達成。二、純白雪原選擇雪原的人，通常都有敏銳直覺，能夠立刻察覺職場或同儕關係的氣氛變化，並採取最佳的應對措施。此外這類人也有很強大的決策能力，極少犯錯，因此相當適合創業。三、翠綠草原選擇草原的人，非常善於與人溝通，能完完全全將內心感受一字一句完全表達出來，讓對方也能理解並感同身受。這類人能將歡樂的氣氛倍增、悲傷的氣氛減半，讓職場氛圍維持良好，相當適合處理人際關係的工作。四、湛藍海洋選擇海洋的人，相當適於建立人際關係，周圍的人也都會立刻看出你的社交能力及團隊聯結力。因此在你的團隊中，每個人都能安穩在你手下工作，也是適合領導團隊的類型。