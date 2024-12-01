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▲《移動迷宮》系列在挑選主角時，並沒有看上提摩西夏勒梅，而是挑中了狄倫歐布萊恩（前排左）。（圖／摘自IMDb）

▲已經是當紅小生的提摩西夏勒梅（左），在《沙丘》系列照樣扮演英雄角色，而且動作戲也不少。（圖／摘自IMDb）

演藝之路不好走，不只當紅夯劇《影后》中呈現出台灣影劇界新人想要脫穎而出並不容易，好萊塢更是競爭激烈、想要有一片天得更加拚命。今日紅得發紫的「甜茶」提摩西夏勒梅，也曾經歷過爭取大片角色屢屢被打槍的苦熬期，他透露曾接連被《移動迷宮》、《分歧者》拒絕，理由是：體型不符要求。到最後經紀公司也想放棄，對他說：「我們以後不會再把你推去爭取這些大片了，你都不肯增壯。」提摩西也無奈：「我沒有不啊，我的新陳代謝作用就是壯不起來。」很難想像已經在《沙丘》系列中飾演英雄兩回的提摩西，竟然被嫌太過瘦弱、不像英雄而遭到打槍。他對此也只能接受：「我每一次得到的回應都差不多，他們總是說，你的體型不對。我的一位經紀人告訴我，真的已經對這種結果覺得太厭煩了，以後不想再幫我送去爭取這些大片的角色，怪我都不肯增重、變壯。我都已經努力去嘗試了，就是沒辦法。」所以他後來成了「文青小王子」，也不是刻意為之，那些小品獨立製作文藝片就比較不要求男主角的體型要多麼威猛強健，他剛好都能勝任，也靠著在片中純熟的演技，聲名逐漸攀高，到最後，反而是大片來找他演英雄主角。他形容自己想打開一扇門沒成功，換另外一扇比較沒那麼顯眼的門，打開之後卻有了爆炸性的結果。儘管在《沙丘》系列中的演出受到觀眾認可、喜愛，提摩西還是很快回到「文青」路線，在《巴布狄倫：搖滾詩人》飾演經典文青代表：創作歌手兼諾貝爾文學獎得主巴布狄倫，被視為角逐奧斯卡影帝的強力人選，片子即將在春節前在台正式上映。