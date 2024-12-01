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▲台大醫院與中研院最新研究發現，抑制腸道中的「無害梭菌」，可提升黃體素濃度。（圖／台大醫院提供）

許多家庭面臨不孕的困擾，關鍵可能是男方的精子問題，也可能是女方的黃體素不足等，而黃體素不僅與早期流產息息相關，也會造成試管嬰兒治療失敗。根據台大醫院與中研院最新研究，透過抑制腸道中的「無害梭菌」，竟可提升黃體素濃度，未來若能透過口服等方式減少無害梭菌，將可為不孕伴侶帶來更多子望。台大醫院舉辦研究成果發表會，由婦產部生殖醫學中心主任陳美州、中研院生物多樣性研究中心研究院江殷儒、清華大學助理教授蕭尊先、中央大學助理教授王柏翔等，共同發表這項已在2024年11月7日登載於國際知名學術期刊《腸道微生物》（Gut Microbes）的突破性研究。陳美州表示，黃體素是確保胚胎順利著床和正常懷孕的關鍵荷爾蒙，若體內含量不足，常導致早期流產、試管嬰兒治療失敗。在人工生殖治療過程中，患者通常可以藉由口服、陰道栓劑或注射等不同形式的黃體素，以補充黃體功能的不足，或完成子宮內膜整備，但每人吸收效果有差異，尤其口服補充，部分患者即使接受標準或更高劑量，血液、組織中的濃度依然不足，導致胚胎著床失敗，或流產風險增加。針對此研究，陳美州說，團隊在接受試管嬰兒治療的不孕症婦女腸道菌叢中，發現名為「無害梭菌」(Clostridium innocuum)的腸道細菌，不但能代謝黃體素，還能透過肝腸循環影響其在血液中的濃度。研究結果顯示，黃體素補充效果不佳的患者，糞便中會發現比較多的黃體素代謝基因與無害梭菌，而透過特定的抗生素，即可有效降低無害梭菌的數量與黃體素代謝活性。陳美州指出，在小鼠試驗中，研究人員證實，無害梭菌若長期存在於腸道，會影響多種體內荷爾蒙平衡，進而影響宿主的動情週期及卵巢濾泡發育，透過個人化的黃體素補充策略，有利於促進懷孕率、活產率並降低流產率，未來目標希望藉由診斷、治療可代謝黃體素的腸道菌，建構個人化的黃體素補充策略。對於這項研究成果，研究團隊正於台大醫院生殖醫學中心進行相關臨床試驗，以進一步探索黃體素代謝腸道菌用於臨床的可行性，期許能為人工生殖技術開拓新方向。