開車上路最重要的就是注意交通燈號，只有大家都遵守才能維持行車安全。且不管是開車或騎車，變換車道都必須提前打方向燈提醒後車，不過之前就有駕駛表示，自己明明提早打了方向燈，卻還是遭後方駕駛檢舉，也被警方開出1200元的罰單，不過檢舉單據曝光後，卻有一票網友認為「活該被罰！」
轉彎打方向燈注意了！超過30秒也慘遭開罰
一位駕駛在臉書社團「爆料公社」疑惑發文，提到自己收到了一張「汽車駕駛人不依規定使用燈光者（未有轉彎、變換車道行為使用方向燈）」1200元罰單。
不過當她看了罰單內的舉證照片，發現是後方駕駛將行車紀錄器畫面進行檢舉，她在國道1號南向315.5公里處，原PO的車就已經打亮了左側方向燈，但過了整整32秒，她的車都還在原車道。
罰單內容曝光後，也出現一票駕駛不挺，「這種駕駛人真的令人蠻困擾的，旁邊車道都空了也不換車道」、「高速公路上整整30秒都沒有變換車道，誰敢超車」、「這種的真的很討厭！跟在後面無所適從」。
事實上據《道路交通管理處罰條例》規定，「應距交岔路口30公尺前顯示方向燈或手勢」。至於方向燈要打多久才不會違規？其實條文並沒有規定方向燈需閃幾下，但應「全程使用」方向燈，直到完全變換至另一車道為止，若汽車駕駛人不依規定使用燈光，將可處新台幣1200元以上3600元以下罰鍰。
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一位駕駛在臉書社團「爆料公社」疑惑發文，提到自己收到了一張「汽車駕駛人不依規定使用燈光者（未有轉彎、變換車道行為使用方向燈）」1200元罰單。
不過當她看了罰單內的舉證照片，發現是後方駕駛將行車紀錄器畫面進行檢舉，她在國道1號南向315.5公里處，原PO的車就已經打亮了左側方向燈，但過了整整32秒，她的車都還在原車道。
罰單內容曝光後，也出現一票駕駛不挺，「這種駕駛人真的令人蠻困擾的，旁邊車道都空了也不換車道」、「高速公路上整整30秒都沒有變換車道，誰敢超車」、「這種的真的很討厭！跟在後面無所適從」。
事實上據《道路交通管理處罰條例》規定，「應距交岔路口30公尺前顯示方向燈或手勢」。至於方向燈要打多久才不會違規？其實條文並沒有規定方向燈需閃幾下，但應「全程使用」方向燈，直到完全變換至另一車道為止，若汽車駕駛人不依規定使用燈光，將可處新台幣1200元以上3600元以下罰鍰。