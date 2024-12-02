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▲口腔癌主要和菸、酒、檳榔的使用有關。（示意圖／NOWnews 資料圖片）

根據最新的2021年癌症登記報告，口腔癌在十大癌症中排名第5，年度新增8211例個案，其中男性佔7387人，集中在男性的趨勢非常明顯，而且死亡率偏高，在另一份最新的癌症死因統計中，國內於2023年高達3610人死於口腔癌，在所有癌症死亡人數中排第4，男性死者高達3301人，是女性死者309人的10倍以上，國健署指出，主要與菸、酒、檳榔的使用有關，另包括蛀牙、不當的假牙、口腔衛生不良與長期營養不良等因素也有關係。據國健署統計，口腔癌好發於45歲以上，但也可能發生在任何年齡，有以下常見症狀：◼️口腔內部或周圍有腫脹、硬塊、脫皮落屑或顏色改變。◼️嘴唇或口腔有持續超過2週不癒合的黏膜潰瘍。◼️口腔內或附近發生不明原因麻木、疼痛或觸痛。◼️口腔內不明原因出血。◼️口腔黏膜出現白斑或紅斑。◼️舌頭無法活動自如。◼️頸部有不明原因腫塊。◼️牙關緊閉，張口困難。◼️吞嚥或咀嚼時感到困難或疼痛。◼️牙齦腫脹造成假牙固定不良或不適。◼️拔牙傷口難以癒合。以5年存活率評估，根據國健署過去公布的2014~2018年統計，第1期5年存活率為85%，第2期為74.1%，第3期為61.1%，到第4期明顯降低到37.3%，充分凸顯早期診斷、治療的重要性。國健署運用菸品健康福利捐，補助30歲以上嚼檳榔(含已戒檳榔)或吸菸民眾，以及嚼檳榔含已戒的原住民，可提前至18歲起接受每2年1次口腔黏膜檢查；此外，以往研究顯示，同時有抽菸、喝酒及嚼食檳榔習慣者罹患口腔癌的機率，為完全不食用這3種致癌物者的123倍，提醒民眾應盡量全戒除。