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▲江祖平劇中假裝自首。（圖／三立提供）

▲江祖平做壞事後還跪求原諒。（圖／三立提供）

江祖平在三立八點台劇《願望》中飾演的「麗紅」為了愛極盡使壞，老公黃少祺的初戀王樂妍現身後，江祖平就著魔似想把她除掉，不止找人安裝竊聽器要抓到王樂妍把柄，甚至逼她三天內消失，因為王樂妍小孩的父親，正是自己的老公黃少祺，沒想到江祖平氣極失控拿刀殺了王樂妍。近日黃少祺暗中調查，發現竟是自己老婆害了初戀，決定忍痛要江祖平自首，喝下毒藥以死相逼，沒想到江祖平假裝認罪，被捕之際居然選擇跳崖輕生，為了愛走向自我毀滅的路。江祖平演活了麗紅這個角色，讓觀眾咬牙切齒，因為她壞事做盡，甚至將她改名「噁紅」，是近期網友們對她最重的批評，江祖平時也會看網友留言，看看自己到底有多壞，她表示壞人本來就被批評是正常的，但她還是要為麗紅這角色說話，她做盡壞事都是為了愛，當然做每一件壞事都會自圓其說，「因為所有真正的壞人做任何事情，都有他的理由！」因為麗紅很怕所有的事情會影響到她的家庭，影響他的老公，而且突然一切都變成空。現今許多社會事件也看得到為了愛而使用偏離正軌的方法處理，江祖平覺得要看合不合法，在合法的範圍內，那個就是道德的問題了。而對感情江祖平表示自己不是激進派，而是用冷處理的方法，一切事情她最在乎的就是真相，她開玩笑說自己可以「冷到南極」，而這次演反派，江祖平每次遇到感情表情就很凶狠，她開玩笑說自己臉上沒有情緒時就會這樣，而這次網友從原來讚滿她演技，到最近開始針對這角色狠毒的留言，她很看透的笑說：「心臟夠強大才能演壞人啦，我本人不壞就好！」