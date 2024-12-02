我是廣告 請繼續往下閱讀

▲徐若瑄日前爆出罹患甲狀腺癌，幸好發現及時是零期癌，手術後正慢慢康復。（圖／記者嚴俊強攝）

甲狀腺癌在2021年台灣十大癌症統計中排名第7，當年新增4626例，其中女性明顯較多，有3497人，為女性第4大癌症。國泰醫院一般外科主治醫師蔡明霖表示，甲狀腺癌是內分泌系統最常見癌症，女性發生率為男性3倍，高峰期為35~55歲，不過各年齡層都可能發生，而國泰醫院過去收治最年輕病例甚至只有7歲。甲狀腺癌發生率在最近數十年增加數倍，主因是較小的甲狀腺癌診斷增加，小於2公分以下的甲狀腺癌約佔8成，而死亡率則持續下降，台灣平均每年死於甲狀腺癌的患者已低於200人。蔡明霖指出，以沒有其他症狀的頸部腫塊為最常見，其餘症狀則有快速長大的頸部腫塊、聲音嘶啞、呼吸困難、持續咳嗽、吞嚥困難等。此外，由於全身健康檢查盛行，在健檢經由甲狀腺超音波而發現的甲狀腺癌，近年也愈來愈多。蔡明霖表示，常用的診斷工具包括觸診、甲狀腺超音波檢查、甲狀腺超音波導引下細針穿刺細胞學檢查、基因篩檢、癌症標記檢查等，其中甲狀腺超音波導引下細針穿刺細胞學檢查，是目前最重要的工具。若細胞學檢查顯示為甲狀腺癌，則手術後證實甲狀腺癌機率大於99%；如顯示細胞為非典型，則甲狀腺癌機率約15~20%；若顯示細胞為濾泡型腫瘤，則甲狀腺癌機率約20%。蔡明霖指出，甲狀腺癌細胞對於放射性同位素碘131、鎝99m的攝影能力，平均約為正常細胞的１成，因此可用來區別良性或惡性腫瘤，但準確率較低，因此逐漸被超音波及細針穿刺取代，不過在甲狀腺癌術後追蹤仍扮演重要角色。手術是甲狀腺癌最主要療法，包括甲狀腺切除術與頸部淋巴結廓清術，可採傳統術式或內視鏡手術、達文西手術等微創手術，不過接受甲狀腺全切除的病人必須終身服用甲狀腺素。至於療效，甲狀腺乳突癌和濾泡癌患者多可長期存活，第1~3期的10年存活率約90~95%，第4期10年存活率則約50%；甲狀腺髓質癌第1、2期5年存活率約90~95%，第3期5年存活率約80%，第4期5年存活率僅約25%；若屬較少見的甲狀腺未分化癌，則5年存活率只有5%左右。