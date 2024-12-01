我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金州勇士主將Stephen Curry全場21投8中，僅有23分。（圖／美聯社／達志影像）

今（1）日NBA例行賽，金州勇士以105：113輸給鳳凰城太陽隊，糟糕的進攻表現讓灣區未能結束連敗。這場比賽上半場打完，勇士以49：66落後，如此大的比分落後，讓他們未能在下半場補回前面挖得坑，最終以8分之差輸給對手，吞下4連敗。總教練Steve Kerr賽後批評，球隊在第二節的防守做得不理想，缺乏溝通交流，直言「就像停屍間一樣」，很不滿意防守端的表現。金州勇士隊本季打出夢幻開局，就在幾場比賽之前，他們還以12勝3敗的戰績，排名西區第4。但在經過2場主場和2場客場的失利後，球隊遭遇4連敗，目前在競爭激烈的西區排名第4，被5連勝的曼菲斯灰熊擠到後面。今天前兩節勇士讓太陽分別轟下35分和31分，無法做出任何限制，Kevin Durant和Devin Booker隨意點名單打勇士後衛，暢行無阻。Kerr賽後直言：「我們第二節的防守就像停屍間一樣，我聽不到任何人的聲音。」數據證明了Kerr的觀點，太陽隊在第二節的團隊投籃命中率為63.6%，射手Grayson Allen單節得到13分。太陽整場多點開花，Durant得到22分，Booker攻下27分，團隊5人得分上雙。反觀勇士自己今晚的命中率僅有41%，主將Stephen Curry全場21投8中，僅有23分。今晚勇士讓名單中的13人全數上場，這基本上是勇士隊本季用人的主旋律，在休賽季補強後，他們希望能夠找回2022年冠軍賽季「全民皆兵」的打法，有更充沛的輪換，所有人都能在場上做出貢獻，減輕主力球員壓力。但在今晚，勇士隊需要這一場勝利，對手是本季狀況很好的太陽，球隊是否需要稍微緊縮輪換來拿下一場激烈的比賽？賽後外界多有討論，勇士隨隊記者Anthony Slater直言：「在這樣的一場比賽中，13人輪換顯得太多餘了。」對於Kerr的用人提出質疑。