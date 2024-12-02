我是廣告 請繼續往下閱讀

▲緊縮型頭痛最常見，約70%頭痛屬於此類，特色是緊緊悶悶或有壓迫感的頭痛，較常見於兩側。（圖／ingimage）

現代社會步調快、壓力大，不少民眾有頭痛困擾，對此醫師說，頭痛最常見是偏頭痛與緊縮型頭痛，尤以後者占多數，而目前已有研究發現，人體的眼輪匝肌、上斜方肌等5條肌肉，與緊縮型頭痛息息相關，因此除了吃止痛藥之外，不時按摩這些肌肉並注意姿勢的正確性，對於改善這類頭痛也會有幫助。台北市立聯合醫院陽明院區神經內科主治醫師羅元璟說，頭痛是神經內科門診病人最常見問題，可以分為2大類，包括原發型頭痛，例如緊縮型頭痛、偏頭痛與三叉自律神經頭痛，以及次發型頭痛，頭痛是由其他原因引起，如腦出血、腦炎或腫瘤等。羅元璟指出，在原發型頭痛中，最被熟知的是偏頭痛，但發生率在原發型頭痛僅佔第二位，約12~15%，確診要符合某些特定症狀，例如單側頭痛、搏動感、中重度疼痛、活動加劇、伴隨噁心、怕光和怕吵等，而最常見頭痛其實是緊縮型頭痛，約70%的頭痛屬於此類，特色是緊緊悶悶或有壓迫感的頭痛，較常見於兩側，常出現在前額、後腦、後頸及頭頂等位置。依據目前研究，發生緊縮型頭痛的原因雖不明確，但與特定肌肉相關，包含眼輪匝肌、顳肌、枕額肌、胸鎖乳突肌、上斜方肌等5條肌肉，其中眼輪匝肌用於閉眼，顳肌用於咀嚼，枕額肌用於挑眉，這3條肌肉都是日常無法避免會反覆使用並累積疲勞。至於負責頭部轉動及抬頭的胸鎖乳突肌，以及負責聳肩的上斜方肌，除日常活動外，還與姿勢不良有關，像是側躺在沙發上或床上，或低頭使用手機，或長時間在電腦桌前使用鍵盤、滑鼠等，甚至桌面過高，都會使聳肩情況更嚴重，因此日常維持正確姿勢，並處於符合人體工學的生活環境相當重要，而按摩、放鬆這些肌肉，應可緩解緊縮型頭痛，民眾可在家自行嘗試。羅元璟也說，在診間常有病人抱怨單側後頸部疼痛，經過檢測發現，當雙手進行展翅動作時，疼痛的那一側會出現明顯聳肩，才發現這些患者往往有五十肩或曾有肩膀受傷的問題，當肩膀活動受限，便會習慣聳肩以完成舉手動作，後續肩膀經過治療，所謂的「頭痛」也隨即消失。羅元璟提醒，頭痛問題可輕可重，若是第一次發生頭痛，或這次頭痛的感覺和過去不一樣，例如位置改變、頻率升高、持續時間增加、症狀加劇，或有其他頭痛以外的異常症狀等，應至神經內科詳細檢查。