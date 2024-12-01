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今年自由球員市場最大焦點非Juan Soto莫屬。26歲的Soto憑藉卓越的打擊成績，成為各隊追逐的對象。雖然他既非投手，也並非以守備或跑壘能力見長，但他在25歲以前締造的200支全壘打與700次保送紀錄，讓他成為大聯盟歷史上獨一無二的存在，有望簽下一張媲美大谷翔平等級的天價合約。Soto在2018年以華盛頓國民隊球員身分登上大聯盟舞台，年僅19歲的他以優異的打擊表現震驚棒球界。新人賽季中，他繳出打擊率.292、上壘率.406與OPS.923的驚人成績。截至目前，Soto在大聯盟7個賽季中出賽936場，打擊率.285，累計201支全壘打、592分打點、769次保送（僅696次三振），上壘率高達.421，OPS為.953。更令人矚目的是，他經球場環境校正的「OPS+」達到160，意味著他的打擊能力比聯盟平均值高出60％。Soto在25歲賽季時已累積200支全壘打，成為MLB歷史上僅有的9人之一。而在這9人中，「OPS+」達到160以上的僅有5人：Mickey Mantle、Mike Trout、Jimmie Foxx、Albert Pujols以及Soto。此外，25歲賽季以前同時達成200支全壘打與700次保送的，Soto是唯一的一人。26歲的Soto不僅打擊成績亮眼，其年輕也是吸引球隊的關鍵。與大谷翔平29歲成為自由球員時的情況相比，Soto的年齡優勢為他帶來更長期合約的潛力。以大谷10年7億美元合約為基準，Soto若簽訂13年至14年的長約，總金額有望達到6億至7億美元。尤其在當今大聯盟中，以長期合約鎖定年輕球星已成趨勢。