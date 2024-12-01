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公鹿當家球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo因傷休兵1場後，今天回歸狂砍42分「大三元」，率隊以124：114賞給東區爐主巫師14連敗，公鹿則笑納6連勝，此外，Antetokounmpo的「大三元」紀錄追平Wilt Chamberlain、Michael Jordan兩大傳奇。巫師一哥Jordan Poole今天轟下31分，在他的帶領下，巫師首節打完取得1分領先，但公鹿在第二節展開反擊，在上半場打完要回63：58領先，易籃後，公鹿在Antetokounmpo和Damian Lillard合砍67分聯手下反撲，最終以10分之差取勝。Antetokounmpo砍下42分11助攻12籃板，令人意外地是，這是他生涯首次超過40分的「大三元」紀錄，同時為，生涯第21次至少30分「大三元」追平Chamberlain、生涯第8次至少35分「大三元」追平Jordan。值得一提的是，Lillard繳出公鹿次高的25分10助攻5籃板，本季第5次助攻突破雙位數，這5場球賽公鹿全勝，被網友封「贏球密碼」，此外，Lillard和Antetokounmpo搭檔第三度同場各自都拿到至少25分10助攻，為史上第一。公鹿開季低迷一度以2勝7負排在墊底，但目前打出8勝2負且為6連勝的戰績，目前以10勝9負排在東區第6名，Antetokounmpo近6場場均更是驚人的38分10.5籃板9助攻，坐穩聯盟得分王寶座。