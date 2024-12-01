時間進入年末，近期科技業也進入「分紅開獎」的精彩環節，許多業界人士也紛紛跑上網路分享「神秘公式」透露拿到的獎金。就有待在「護國神山」台積電6年的工程師分享，這次領到「這次史上最大包」，也吸引一票分紅領超過3個月的工程師分享喜悅。
近期有工程師在論壇Dcard上開心發起「GG開獎」的討論文，提到自己今年神秘公式為「32/6y/S+/3.68m」，開心表示這次領到了「史上最大包」。
事實上，這個公式代表著台積電工程師的「職等/年資/考績/分紅月份」，代表原PO這次領到了3.68個月的分紅，而這筆獎金佔僅為1/8，因台積電年度分紅共分為五次發放，每年2月、5月、8月、11月分別領到八分之一，剩下的另一半，則留到隔年股東會後發放。
貼文曝光後，也立刻吸引許多台積工程師分享自己的神祕公式，「31/1.1y/3.14，雖然很香 但還是好想離職」、「今天下午辦公室充滿快活的氣息」、「入錯行…果然選擇比努力重要，一包直接打掉我稅後年薪」。
但也有人無奈表示，「31/0.9y/2.57，怎麼上面同時期的各位都超過3啊」、「入錯行了，300萬以前的工作要做7-10年，好扯。難怪大家都要去神山」。
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事實上，這個公式代表著台積電工程師的「職等/年資/考績/分紅月份」，代表原PO這次領到了3.68個月的分紅，而這筆獎金佔僅為1/8，因台積電年度分紅共分為五次發放，每年2月、5月、8月、11月分別領到八分之一，剩下的另一半，則留到隔年股東會後發放。
貼文曝光後，也立刻吸引許多台積工程師分享自己的神祕公式，「31/1.1y/3.14，雖然很香 但還是好想離職」、「今天下午辦公室充滿快活的氣息」、「入錯行…果然選擇比努力重要，一包直接打掉我稅後年薪」。
但也有人無奈表示，「31/0.9y/2.57，怎麼上面同時期的各位都超過3啊」、「入錯行了，300萬以前的工作要做7-10年，好扯。難怪大家都要去神山」。