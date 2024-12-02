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▲北醫附醫超微創脊椎內視鏡手術結合「樂康專案」，讓病人有機會當日手術，當日出院，減輕病人照護負擔。（圖／台北醫學大學附設醫院提供）

傳統的脊椎手術完成後，患者通常需要在醫院休養一段時間，但現在最快已可當日出院。台北醫學大學附設醫院運用超微創脊椎內視鏡技術，結合新推出的「樂康專案」，已有超過20名病人在手術當天出院，且除了骨科之外，還有包括泌尿科、婦產科等病患受惠於此專案，開刀後迅速重歸生活正軌。北醫附醫骨科部主任吳孟晃表示，傳統脊椎開放式手術需要大範圍切開皮膚、肌肉，傷口較大，不少病人聽到要手術便卻步，為此北醫附醫於2018年引進脊椎內視鏡設備，將超微創內視鏡運用於椎間盤切除、脊椎狹窄減壓、內視鏡脊椎融合等手術，至2023年11月已治療470名患者。北醫附醫神經外科主治醫師陳淑美解釋，超微創脊椎內視鏡手術能在1公分以內的切口下，完成複雜的脊椎手術，除大幅減少傷害，更能精確辨別脊椎內的神經、血管、軟組織等，顯著提升手術安全性。吳孟晃指出，超微創脊椎內視鏡手術自今（2024）年起進一步結合樂康專案，病人經醫療團隊評估後，適合者可於手術後4~6小時於病房接受觀察，若狀況良好，當天即可返家，無須住院。陳淑美強調，隨著人口高齡化，長者若長時間臥床，可能導致肌力流失，也可能增加跌倒及其他健康風險，超微創脊椎內視鏡手術結合樂康專案，使病人手術當天下床走路，甚至出院，更有助於長者保持身體機能。據統計，北醫附醫自今年4月推出樂康專案，包括21名接受超微創脊椎內視鏡手術的患者在內，合計已有216名病人相較於傳統療程提早出院，其餘受惠者來自一般外科、泌尿科、婦產科、耳鼻喉科、牙科等，而且沒有因為早回家導致反覆入院，只有一人在三天內重入急診，2週內再住院的個案數則掛零，總住院天數估計縮減497天，對於降低民眾就醫負擔有明顯助益。