冷冽季節中正是吃鍋的好時機，鍋物吃到飽餐廳更是能滿足冬季裡逐漸變好的胃口，現切肉片、生猛海鮮、進口冰淇淋、多樣化飲料通通都能無限量取用，而鍋物吃到飽餐廳為了吸引顧客上門，更是推出多樣優惠，《NOWnews今日新聞》整理全台共9大品牌、總數共47家的鍋物吃到飽餐廳，詳細優惠內容一次看。
📍台北凱達大飯店「Bar 98」
位於台北凱達大飯店5樓的Bar 98首度推出「百鮮打邊爐」鍋物料理，即日起於平假日的午、晚餐時段供應，包含「秘製麻辣豆漿鍋」、「一品花膠雞湯鍋」、「粵式胡椒豬肚鍋」三種鍋底。主菜選項則有「極上無骨牛小排」、「西班牙伊比利豬」、「桂丁土雞」或是一次吃到8種海鮮的「特選海鮮總匯」，匯聚8款每日新鮮直送的海鮮。
餐檯除了另設置「蔬食自助吧」外，更加碼提供「幸福甜點櫃」，包含提拉米蘇、生乳捲、法式檸檬塔等通通可無限量取用。每人每鍋價格為780元+10%起，並有「凱達好厝邊」優惠，即日起至2024年12月31日止，凡在萬華區或中正區設籍或工作者出示證件享內用單點8折優惠。
📍高雄麗尊酒店「木櫃工廠創意鍋物」
即日起至2025年1月24日，憑學生證用餐，本人享75折。餐檯上食材包含嚴選1855美國Prime肩胛牛肉、澳洲小羔羊、宜蘭櫻桃鴨、澳洲和牛（938元以上餐價）等肉類，海鮮區則有現撈活蝦、海瓜子、螃蟹、蛤蜊等與台灣產地直送小農蔬食，通屋都可吃到飽。自助吧還有沙拉、壽司、熱菜、湯品、麵包、甜點、刨冰、哈根達斯冰淇淋等。
📍春囍酸菜魚吃到飽-台中誠品店
12月3日起，升級為酸菜魚吃到飽餐廳，除了有6種湯頭的酸菜魚鍋，包含正宗、番茄、香菜、胡椒、香辣、螺獅粉，而鍋中的鴨血、豆腐與酸菜都可無限續加，還有蔬食、海鮮、炸物、飲品、冰淇淋等通通都可吃到飽。
📍馬辣、新馬辣、新馬辣PLUS、涮樂和牛共4品牌麻辣鍋（全台共30家）
即日起至2025年01月05日，只要出示正本身份證、健保卡、護照，對中「2、0、5」任二碼(可重複)，含二成人同行。
▪️到馬辣、新馬辣麻辣鍋消費含「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，享全桌送「九孔鮑魚吃到飽」
▪️到新馬辣PLUS+消費含「午餐898/晚餐及假日998」以上餐點，享全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」。另外還有每人只要加99元，就有巨大手臂蝦一隻。
▪️到涮樂和牛消費含「午餐699/晚餐及假日749」以上餐點，即享全桌送「九孔鮑魚吃到飽」。
📍嚮辣和牛麻辣鍋（全台共3家）
2024年12月02日-2025年1月24日，憑臉書活動貼文（按此）截圖，到店消費2客798元(含)以上套餐，即享帥哥辣姐客福利「日本極奢A5和牛」一份。
2024年12月02日-2025年1月15日，加入王品瘋美食App會員，至指定鍋物品牌消費，不限消費金額即可領取500元吃鍋金，單筆消費發票金額滿800元(含)以上，就可獲得1枚徽章：吃3次可兌換「750元吃鍋金」、吃7次可兌換「瘋點數280點」、吃15次可兌換「1萬2,000元吃鍋金」。
📍和牛涮日式鍋物放題（全台11家）
2024年12月02日-2025年1月24日，憑臉書貼文截圖（按此）到店消費2客任意套餐，即享涮友福利「網紅鯛魚燒2隻」1份。
2024年12月02日-2025年1月15日，加入王品瘋美食App會員，至指定鍋物品牌消費，不限消費金額即可領取500元吃鍋金，單筆消費發票金額滿800元(含)以上，就可獲得1枚徽章：吃3次可兌換「750元吃鍋金」、吃7次可兌換「瘋點數280點」、吃15次可兌換「1萬2,000元吃鍋金」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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位於台北凱達大飯店5樓的Bar 98首度推出「百鮮打邊爐」鍋物料理，即日起於平假日的午、晚餐時段供應，包含「秘製麻辣豆漿鍋」、「一品花膠雞湯鍋」、「粵式胡椒豬肚鍋」三種鍋底。主菜選項則有「極上無骨牛小排」、「西班牙伊比利豬」、「桂丁土雞」或是一次吃到8種海鮮的「特選海鮮總匯」，匯聚8款每日新鮮直送的海鮮。
餐檯除了另設置「蔬食自助吧」外，更加碼提供「幸福甜點櫃」，包含提拉米蘇、生乳捲、法式檸檬塔等通通可無限量取用。每人每鍋價格為780元+10%起，並有「凱達好厝邊」優惠，即日起至2024年12月31日止，凡在萬華區或中正區設籍或工作者出示證件享內用單點8折優惠。
📍高雄麗尊酒店「木櫃工廠創意鍋物」
即日起至2025年1月24日，憑學生證用餐，本人享75折。餐檯上食材包含嚴選1855美國Prime肩胛牛肉、澳洲小羔羊、宜蘭櫻桃鴨、澳洲和牛（938元以上餐價）等肉類，海鮮區則有現撈活蝦、海瓜子、螃蟹、蛤蜊等與台灣產地直送小農蔬食，通屋都可吃到飽。自助吧還有沙拉、壽司、熱菜、湯品、麵包、甜點、刨冰、哈根達斯冰淇淋等。
📍春囍酸菜魚吃到飽-台中誠品店
12月3日起，升級為酸菜魚吃到飽餐廳，除了有6種湯頭的酸菜魚鍋，包含正宗、番茄、香菜、胡椒、香辣、螺獅粉，而鍋中的鴨血、豆腐與酸菜都可無限續加，還有蔬食、海鮮、炸物、飲品、冰淇淋等通通都可吃到飽。
📍馬辣、新馬辣、新馬辣PLUS、涮樂和牛共4品牌麻辣鍋（全台共30家）
即日起至2025年01月05日，只要出示正本身份證、健保卡、護照，對中「2、0、5」任二碼(可重複)，含二成人同行。
▪️到馬辣、新馬辣麻辣鍋消費含「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，享全桌送「九孔鮑魚吃到飽」
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▪️到涮樂和牛消費含「午餐699/晚餐及假日749」以上餐點，即享全桌送「九孔鮑魚吃到飽」。
📍嚮辣和牛麻辣鍋（全台共3家）
2024年12月02日-2025年1月24日，憑臉書活動貼文（按此）截圖，到店消費2客798元(含)以上套餐，即享帥哥辣姐客福利「日本極奢A5和牛」一份。
2024年12月02日-2025年1月15日，加入王品瘋美食App會員，至指定鍋物品牌消費，不限消費金額即可領取500元吃鍋金，單筆消費發票金額滿800元(含)以上，就可獲得1枚徽章：吃3次可兌換「750元吃鍋金」、吃7次可兌換「瘋點數280點」、吃15次可兌換「1萬2,000元吃鍋金」。
📍和牛涮日式鍋物放題（全台11家）
2024年12月02日-2025年1月24日，憑臉書貼文截圖（按此）到店消費2客任意套餐，即享涮友福利「網紅鯛魚燒2隻」1份。
2024年12月02日-2025年1月15日，加入王品瘋美食App會員，至指定鍋物品牌消費，不限消費金額即可領取500元吃鍋金，單筆消費發票金額滿800元(含)以上，就可獲得1枚徽章：吃3次可兌換「750元吃鍋金」、吃7次可兌換「瘋點數280點」、吃15次可兌換「1萬2,000元吃鍋金」。
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