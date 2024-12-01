冷冽季節中正是吃鍋的好時機，鍋物吃到飽餐廳更是能滿足冬季裡逐漸變好的胃口，現切肉片、生猛海鮮、進口冰淇淋、多樣化飲料通通都能無限量取用，而鍋物吃到飽餐廳為了吸引顧客上門，更是推出多樣優惠，《NOWnews今日新聞》整理全台共9大品牌、總數共47家的鍋物吃到飽餐廳，詳細優惠內容一次看。

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📍台北凱達大飯店「Bar 98」
位於台北凱達大飯店5樓的Bar 98首度推出「百鮮打邊爐」鍋物料理，即日起於平假日的午、晚餐時段供應，包含「秘製麻辣豆漿鍋」、「一品花膠雞湯鍋」、「粵式胡椒豬肚鍋」三種鍋底。主菜選項則有「極上無骨牛小排」、「西班牙伊比利豬」、「桂丁土雞」或是一次吃到8種海鮮的「特選海鮮總匯」，匯聚8款每日新鮮直送的海鮮。

餐檯除了另設置「蔬食自助吧」外，更加碼提供「幸福甜點櫃」，包含提拉米蘇、生乳捲、法式檸檬塔等通通可無限量取用。每人每鍋價格為780元+10%起，並有「凱達好厝邊」優惠，即日起至20241231日止，凡在萬華區或中正區設籍或工作者出示證件享內用單點8折優惠。

▲台北凱達大飯店的「Bar 98」全新推出人氣港式火鍋「百鮮打邊爐」，每客價格780+10%元起，包含「蔬食自助吧」、「幸福甜點櫃」吃到飽，還推出中正、萬華區設籍居民或工作者出示證件享８折。（圖／台北凱達提供）
▲台北凱達大飯店的「Bar 98」全新推出人氣港式火鍋「百鮮打邊爐」，每客價格780+10%元起，包含「蔬食自助吧」、「幸福甜點櫃」吃到飽，還推出中正、萬華區設籍居民或工作者出示證件享８折。（圖／台北凱達提供）
📍高雄麗尊酒店「木櫃工廠創意鍋物」
即日起至2025年1月24日，憑學生證用餐，本人享75折。餐檯上食材包含嚴選1855美國Prime肩胛牛肉、澳洲小羔羊、宜蘭櫻桃鴨、澳洲和牛（938元以上餐價）等肉類，海鮮區則有現撈活蝦、海瓜子、螃蟹、蛤蜊等與台灣產地直送小農蔬食，通屋都可吃到飽。自助吧還有沙拉、壽司、熱菜、湯品、麵包、甜點、刨冰、哈根達斯冰淇淋等。

▲高雄麗尊酒店 2 樓的吃到飽火鍋「木櫃工廠創意鍋物 MUQE FACTORY」推出學生證頻證件享有75折優惠。（圖／翻攝「木櫃工廠創意鍋物 MUQE FACTORY」臉書）
▲高雄麗尊酒店 2 樓的吃到飽火鍋「木櫃工廠創意鍋物 MUQE FACTORY」推出學生證頻證件享有75折優惠。（圖／翻攝「木櫃工廠創意鍋物 MUQE FACTORY」臉書）
📍春囍酸菜魚吃到飽-台中誠品店
12月3日起，升級為酸菜魚吃到飽餐廳，除了有6種湯頭的酸菜魚鍋，包含正宗、番茄、香菜、胡椒、香辣、螺獅粉，而鍋中的鴨血、豆腐與酸菜都可無限續加，還有蔬食、海鮮、炸物、飲品、冰淇淋等通通都可吃到飽。

▲春囍酸菜魚吃到飽-台中誠品店自12月3日起，將升級為酸菜魚吃到飽餐廳。（圖／記者葉盛耀攝）
▲春囍酸菜魚吃到飽-台中誠品店自12月3日起，將升級為酸菜魚吃到飽餐廳。（圖／記者葉盛耀攝）
📍馬辣、新馬辣、新馬辣PLUS、涮樂和牛共4品牌麻辣鍋（全台共30家）
即日起至2025年01月05日，只要出示正本身份證、健保卡、護照，對中「2、0、5」任二碼(可重複)，含二成人同行。

▪️到馬辣、新馬辣麻辣鍋消費含「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，享全桌送「九孔鮑魚吃到飽」

▪️到新馬辣PLUS+消費含「午餐898/晚餐及假日998」以上餐點，享全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」。另外還有每人只要加99元，就有巨大手臂蝦一隻。

▪️到涮樂和牛消費含「午餐699/晚餐及假日749」以上餐點，即享全桌送「九孔鮑魚吃到飽」。

▲馬辣集團12月新優惠，只要對中身分證2數字，旗下四家鍋物吃到飽餐廳將額外加碼九孔鮑魚或是北海道大帆立貝吃到飽。（圖／馬辣集團提供）
▲馬辣集團12月新優惠，只要對中身分證2數字，旗下四家鍋物吃到飽餐廳將額外加碼九孔鮑魚或是北海道大帆立貝吃到飽。（圖／馬辣集團提供）
📍嚮辣和牛麻辣鍋（全台共3家）
2024年12月02日-2025年1月24日，憑臉書活動貼文（按此）截圖，到店消費2客798元(含)以上套餐，即享帥哥辣姐客福利「日本極奢A5和牛」一份。

2024年12月02日-2025年1月15日，加入王品瘋美食App會員，至指定鍋物品牌消費，不限消費金額即可領取500元吃鍋金，單筆消費發票金額滿800元(含)以上，就可獲得1枚徽章：吃3次可兌換「750元吃鍋金」、吃7次可兌換「瘋點數280點」、吃15次可兌換「1萬2,000元吃鍋金」。

▲和牛有著漂亮油花，拿來涮入火鍋內最是香嫩多汁，全台有不少標榜能夠享有和牛吃到飽的麻辣火鍋品牌，像是乾杯的「麻辣45」台中店、馬辣集團「涮樂和牛」、王品集團的「和牛涮」與「嚮辣和牛麻辣鍋」，本文完整整理全台18家價格與優惠內容一次看。（圖／王品集團提供）
▲嚮辣和牛麻辣鍋2024年12月02日-2025年1月24日，憑臉書活動貼文截圖，到店消費2客798元(含)以上套餐，即享「日本極奢A5和牛」一份。（圖／王品集團提供）
📍和牛涮日式鍋物放題（全台11家）
2024年12月02日-2025年1月24日，憑臉書貼文截圖（按此）到店消費2客任意套餐，即享涮友福利「網紅鯛魚燒2隻」1份。

2024年12月02日-2025年1月15日，加入王品瘋美食App會員，至指定鍋物品牌消費，不限消費金額即可領取500元吃鍋金，單筆消費發票金額滿800元(含)以上，就可獲得1枚徽章：吃3次可兌換「750元吃鍋金」、吃7次可兌換「瘋點數280點」、吃15次可兌換「1萬2,000元吃鍋金」。

▲和牛涮將於2024年12月02日-2025年1月24日，推出憑臉書貼文截圖到店消費2客任意套餐，即享涮友福利「網紅鯛魚燒2隻」1份。。（圖／王品集團提供）
▲和牛涮將於2024年12月02日-2025年1月24日，推出憑臉書貼文截圖到店消費2客任意套餐，即享涮友福利「網紅鯛魚燒2隻」1份。。（圖／王品集團提供）
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