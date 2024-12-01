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TPBL台啤雲豹執行長張建偉近日透露，前NBA巨星「飆風玫瑰」Derrick Rose加盟TPBL聯賽的可能性從2%提升至50%。目前計劃先邀請Rose以嘉賓身份來台，進一步溝通合作細節。張建偉強調，Rose若能親身感受到聯賽的市場潛力與球迷熱情，簽約機會將大大增加。雲豹過去兩年都有NBA球員壓制，最早是「魔獸」霍華德，上一季則是「表弟」卡森斯，因此這一季外界也期待是否能再找來一名NBA球員服務球迷。由於聯盟薪資規定，要直接請Rose來的可能性不大，張建偉接受《自由體育》訪問時表示，無法確定一定會來打球，但見面聊過之後、了解台灣市場需求，再看看之後怎麼樣。TPBL聯賽規定外援薪資上限為每月2萬美元，與過往T1聯賽可以視情況開「特例」加盟不同。但張建偉表示，若Rose來台，可能會考慮設置特例。若雙方能達成協議，Rose預計最快於農曆年後抵台。NBA歷史上最年輕的例行賽最有價值球員（MVP）得主「飆風玫瑰」Derrick Rose，在今年9月26日宣布正式從NBA退役，結束個人長達15年的職業籃球生涯，此消息一出，無疑讓許多喜愛他的球迷相當不捨。Derrick Rose大學時期在曼菲斯大學就讀一年之後，隨即投入2008年的NBA選秀，當時也毫無疑問地，在首輪第1順位就被家鄉球隊芝加哥公牛隊給選進。，並帶領公牛以東區第7種子晉級季後賽。爾後的Derrick Rose更是持續進化，他則在2010-11賽季賽季創造歷史，該年他以例行賽場均25分、7.7助攻成績，率領公牛隊拿下全聯盟第一，該年例行賽球隊戰績為62勝20敗，然而好景不常，Rose的職業生涯在2012年季後賽首輪，遭遇膝蓋前十字韌帶撕裂後，發生重大轉折，當時他缺席了下一個賽季，在2013-14年賽季只打10場比賽。隨後Rose受到傷勢影響，個人原先為傲的切入速度與第一步過掉對手能力逐漸喪失，