我是廣告 請繼續往下閱讀

有鑑於國人近年精神健康警訊不斷，衛福部與華人心理治療研究發展基金會（華心）合作引進澳洲「心理健康急救」（Mental Health First Aid，MHFA）方案，透過「傾、聽、給、鼓、勵（ALGEE）」5行動，將可及時對有心理危機的民眾伸出援手。衛福部心理健康司代理司長鄭淑心表示，許多人對於身邊親友疑似有精神困擾時，常想表達關心卻怕弄巧成拙，置之不理又怕發生憾事，不知該如何介入，而MHFA方案是一套有科學實證基礎的專業課程，由非營利組織「國際心理健康急救」（Mental Health First Aid International）發展、提倡，自2000年於澳洲創建，至今已有29個國家推行，用以培訓一般民眾辨認心理危機、適當回應，並鼓勵求助。因應國內年輕族群自殺有上升趨勢，衛福部於2021年與國內自殺防治專家張書森教授研議引進MHFA，自2022年起，在華心大力協助下，終於由華心於今（2024）年與「國際心理健康急救」組織簽約，順利引進MHFA，成為第30個引進MHFA的國家。鄭淑心指出，MHFA就是心理的CPR，人人都可學習，透過MHFA，可有效支持身邊正在經歷心理問題的朋友、家人或同事。衛福部已將此方案的推動納入行政院核定「全民心理健康韌性計畫」，將與華心合作，採跨部會、地方政府及民間單位系統性推廣。華心董事長王浩威表示，近年國內年輕人心理健康困擾與自殺死亡率明顯攀升，華心希望能將MHFA推廣至校園，並計畫透過員工協助方案將MHFA推廣至職場；此外，包括警、消等較常接觸心理健康失衡險群的單位，也是MHFA方案初期的目標對象。預計相關課程最快在明（2025）年7月推出。此外，台大公衛學院健康行為與社區科學研究所所長張書森說，國外研究顯示，MHFA對於提升受訓民眾的助人知識、信心，與提供心理健康急救的意願等，有中等提升的效果，台大正在規劃研究方案，希望能了解本土訓練的成效。◼️不要與對方爭辯自殺想法。◼️不要與對方爭論自殺是否正確。◼️不要用內疚或威脅阻止自殺，例如不要告訴對方如果自殺會下地獄或讓家人傷心。◼️不要輕視自殺者的問題。◼️不要給予輕率的安慰，例如「別擔心」，「振作起來」，「你什麼都有了」或「一切都會好的」。◼️不要只談自己的故事，打斷對方的表達。◼️不要流露出缺乏興趣的肢體語言或負面態度。◼️不要刺激自殺者的情緒，例如「去死吧」。◼️不要試圖自行給自殺者診斷精神疾病。