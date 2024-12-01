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▲志工運動大會，吸引了來自全縣50個志工團隊超過1400名志工熱情參與。（圖／屏東縣府提供）

每年的12月5日是國際志工日，為了讚揚無私奉獻的志工們，屏東縣政府今（1）日，在縣立體育館前的草地廣場盛大舉辦「113年度志工運動大會」。活動吸引了來自全縣50個志工團隊超過1400名志工熱情參與。縣長周春米在活動中，象徵性地將聖火傳遞給志工代表，並為新加入的3支社福類志工隊授旗，表達對各位志工們的感激之情。周春米表示，截止目前，屏東縣的志工團隊已達1175隊，紀錄冊中的志工人數更是高達49,000人，其中中高齡志工占比達60%。這一數據顯示，在面對高齡化社會的挑戰時，志工服務不僅是一種社會責任，也是延緩老化的良方。她呼籲大家依據興趣選擇各式志工服務，努力推動志工人數突破6萬，歡迎更多人加入屏東志工的大家庭。本次運動會共6種競賽項目，從水彈槍大戰到富有趣味的咕咕雞賽跑，挑戰性與趣味兼備，充分展現了志工們的團隊協作精神和堅定意志。同時，活動現場還舉辦了園遊會，志工們可以品味各式美食，並享受多樣的紓壓體驗，從服務者轉變為被服務者，身心靈獲得療癒。