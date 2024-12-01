時序進入冬季後，一波接一波的冷空氣將開始南下侵襲台灣，在天氣預報上，常會看到冷空氣達到「寒流」、「大陸冷氣團」、「強烈大陸冷氣團」、「東北季風」等強度的專有名詞，而上述冷氣團分類，實際上皆是中央氣象署以台北測站為標準，預估冷空氣抵達時的低溫做分類，除了預報上的解釋，也作為民眾禦寒保暖的參考之一。
🟡氣團是什麼？
提到冬天的冷空氣，就要先了解什麼是「氣團」，氣象署舉例，海綿放在溼布上會吸收水分而變溼，「氣團」也是同樣道理，當空氣停留在大片地面或海面上一段時間後，每一高度層的溫度、溼度等特性會漸漸一致，後續越長範圍越大，形成「氣團」，而形成氣團的地區，就稱為「氣團源地」。
🟡冷氣團、寒流怎麼區分？
氣象署說明，目前台灣將「冷空氣」細分為寒流、強烈大陸冷氣團、大陸冷氣團、東北季風4個類別，「大陸冷氣團」是在極地形成的氣團，當它被高空氣流的推動會進入中國大陸，並經由華中轉向東海及太平洋，綜合它「源於極地，屬於冷氣團，又是從大陸流出來」，所以稱為「大陸冷氣團」。
📍寒流：預測台北的日「最低溫」降到攝氏10或以下。
📍強烈大陸冷氣團：預測台北的日「最低溫」降到攝氏12或以下。
📍大陸冷氣團：預測台北的日「最低溫」降到攝氏12至14度之間。
📍東北季風：預測台北的日「最低溫」不會降到攝氏14度。
🟡2024冬季天氣預測
中央氣象署氣象預報中心主任陳怡良表示，這次冬季（12月至2月）平均氣溫和氣候平均值相比，預估以正常機率較大，北部16至18.9度，中部16.6至19.3度、南部17.6至20.2度、東部17.9至20.1度，預估冬季可能會有3至5波「寒流」或「接近寒流的冷氣團」出現，這些系統在影響台灣期間，仍會有較極端的低溫，日夜溫差變化也會較大。
雨量部分，今年12月和明年1月，台灣並沒有異常顯著的降雨訊號，明年2月後更是有「偏乾」趨勢，因此總體預測雨量正常偏少，可能是較為乾冷的冬季，降雨少就要特別注意早晚「輻射冷卻」帶來的低溫。
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提到冬天的冷空氣，就要先了解什麼是「氣團」，氣象署舉例，海綿放在溼布上會吸收水分而變溼，「氣團」也是同樣道理，當空氣停留在大片地面或海面上一段時間後，每一高度層的溫度、溼度等特性會漸漸一致，後續越長範圍越大，形成「氣團」，而形成氣團的地區，就稱為「氣團源地」。
🟡冷氣團、寒流怎麼區分？
氣象署說明，目前台灣將「冷空氣」細分為寒流、強烈大陸冷氣團、大陸冷氣團、東北季風4個類別，「大陸冷氣團」是在極地形成的氣團，當它被高空氣流的推動會進入中國大陸，並經由華中轉向東海及太平洋，綜合它「源於極地，屬於冷氣團，又是從大陸流出來」，所以稱為「大陸冷氣團」。
📍寒流：預測台北的日「最低溫」降到攝氏10或以下。
📍強烈大陸冷氣團：預測台北的日「最低溫」降到攝氏12或以下。
📍大陸冷氣團：預測台北的日「最低溫」降到攝氏12至14度之間。
📍東北季風：預測台北的日「最低溫」不會降到攝氏14度。
🟡2024冬季天氣預測
中央氣象署氣象預報中心主任陳怡良表示，這次冬季（12月至2月）平均氣溫和氣候平均值相比，預估以正常機率較大，北部16至18.9度，中部16.6至19.3度、南部17.6至20.2度、東部17.9至20.1度，預估冬季可能會有3至5波「寒流」或「接近寒流的冷氣團」出現，這些系統在影響台灣期間，仍會有較極端的低溫，日夜溫差變化也會較大。
雨量部分，今年12月和明年1月，台灣並沒有異常顯著的降雨訊號，明年2月後更是有「偏乾」趨勢，因此總體預測雨量正常偏少，可能是較為乾冷的冬季，降雨少就要特別注意早晚「輻射冷卻」帶來的低溫。