我是廣告 請繼續往下閱讀

▲在冬天時，常見的「冷氣團」細分為寒流、強烈大陸冷氣團、大陸冷氣團、東北季風4個類別。（圖／中央氣象署提供）

▲未來12月至明年2月的冬天，預估「氣溫正常、雨量正常偏少」，寒流可能有3至5波。（圖／中央氣象署）

時序進入冬季後，一波接一波的冷空氣將開始南下侵襲台灣，在天氣預報上，常會看到，而上述冷氣團分類，實際上皆是，除了預報上的解釋，也作為民眾禦寒保暖的參考之一。提到冬天的冷空氣，就要先了解什麼是「氣團」，氣象署舉例，海綿放在溼布上會吸收水分而變溼，「氣團」也是同樣道理，，而形成氣團的地區，就稱為「氣團源地」。氣象署說明，目前台灣將「冷空氣」細分為4個類別，「大陸冷氣團」是在極地形成的氣團，當它被高空氣流的推動會進入中國大陸，並經由華中轉向東海及太平洋，綜合它「源於極地，屬於冷氣團，又是從大陸流出來」，所以稱為「大陸冷氣團」。：預測台北的日「最低溫」降到攝氏10或以下。：預測台北的日「最低溫」降到攝氏12或以下。：預測台北的日「最低溫」降到攝氏12至14度之間。：預測台北的日「最低溫」不會降到攝氏14度。中央氣象署氣象預報中心主任陳怡良表示，這次冬季（12月至2月）平均氣溫和氣候平均值相比，雨量部分，今年12月和明年1月，台灣並沒有異常顯著的降雨訊號，明年2月後更是有「偏乾」趨勢，因此總體預測雨量正常偏少，