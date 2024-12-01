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▲美國海軍亞利桑那號戰艦紀念館（The USS Arizona Memorial）坐落於美國夏威夷州歐胡島的珍珠港中。（圖／記者陳佩君攝，2024.12.1）

▲賴清德撒花瓣至悼念池。（圖／隨團媒體提供）

▲一走進亞利桑納號戰艦紀念館，隨即可見殘骸。（圖／記者陳佩君攝，2024.12.1）





總統賴清德首度出訪友邦，第一站過境夏威夷檀香山，並於當地時間30日下午前往美國海軍亞利桑那號戰艦紀念館（The USS Arizona Memorial），事實上，前總統蔡英文在2017年出訪過境夏威夷時，也曾參訪這座紀念館，該座紀念館建築本體雖位於原戰艦殘骸正上方，卻未接觸殘骸本身，其中，逾900具遺體迄今仍長眠在該艦殘骸中，而一走進紀念館，殘骸隨即映入眼簾，甚至空氣中還能聞到油的味道、海平面上也能看到飄浮的油。美國海軍亞利桑那號戰艦紀念館（The USS Arizona Memorial）坐落於美國夏威夷州歐胡島的珍珠港中，為「珍珠港國家紀念館」(Pearl Harbor National Memorial)四大展區之一。1941年12月7日，日本帝國海軍突襲珍珠港，直接影響美國加入第二次世界大戰，亞利桑納號戰艦於珍珠港事變中遭日軍擊沉，造成該艦1177名將士陣亡，其中逾900具遺體迄今仍長眠在該艦殘骸中。為紀念陣亡將士，1958年時任美國總統艾森豪(Dwight D. Eisenhower)授權在該艦殘骸正上方建成一座紀念館，並於1962年正式建成，該紀念館現由美國國家公園管理局(National Park Service)及海軍共同管理。亞利桑納號戰艦殘骸於1989年被列入美國國家歷史名勝(National Historic Landmark)，該艦上兩具重達19585磅之鐵錨亦被打撈上岸，其中一具置於岸上遊客中心，而另一具則置於亞利桑納州首府鳳凰城內。紀念館建築本體雖位於原戰艦殘骸正上方，卻未接觸殘骸本身，因此賴清德及訪團參觀必須自遊客中心搭乘美國海軍接駁船前往。賴清德下午抵達紀念館後，於陣亡將士名錄花圈前鞠躬致意，並在花圈上署名中華民國台灣總統「President Lai Ching-te, Republic of China（Taiwan）」，接著並撒花瓣至悼念池，向珍珠港事變中，於亞利桑納號戰艦壯烈犧牲的英魂表達敬意。事實上，前總統馬英九在2009年出訪過境夏威夷時，也曾造訪珍珠港，但當時馬選擇登上二戰時期的「密蘇里號」軍艦；蔡英文則在2017年太平洋友邦之旅、過境夏威夷時，參訪亞利桑那號戰艦紀念館，當時她除向陣亡將士獻花致敬，也在館方人員帶領下，向戰艦遺址撒花表達追思，不過，從兩人造訪的地點來看，顯見兩人的考量、思維不同。