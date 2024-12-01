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民眾黨7日將舉行黨代表選舉，攸關黨內權力核心中央委員改選。不過，傳出地方派山頭林立，就有彰化縣黨代表候選人在臉書發「藏頭詩」，直言自己「反對壁如絕不支持。」蔡壁如今（1）日受訪時笑說，她有看到對方臉書，「我覺得很棒，我還去跟他按讚。」民眾黨黨代表選舉在即，外傳地方派以「尊柯」為名，互相拉攏意圖反攻中央。而台中市19位候選人中，傳出親蔡壁如的只有4位；彰化縣候選人黃志偉更不避諱公開表態反對蔡壁如，還發了一首藏頭詩玩哏。蔡壁如今受訪時強調，台中約有2000多位黨員，沒有所謂親哪一派。雖然每位候選人關心的議題有所不同，但她覺得「所有黨員對我來講都是可以溝通的」、「沒有跟哪個黨代表不能溝通的問題」。至於彰化縣候選人的藏頭詩，蔡壁如也坦言自己有在臉書看到，並笑說：「我覺得很棒，我還去跟他按讚。勇於表達自己也是民主社會很好的風範。」針對她在自己臉書提到，黨代表選舉不是派系的橡皮圖章跟工具人，是否意味中央派把持權力？蔡壁如則回應，黨代表選舉是民眾黨非常重要的黨內選舉，希望能夠公開、透明、公正。她並調侃：「不管吃的是什麼派，大家都是想要為民眾黨一起努力，這些黨代表就是要代表基層的聲音，就這麼簡單。」