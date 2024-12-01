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▲孫安佐爭議不斷，卻仍一直試圖想以自身實力證明自己。（圖／記者吳昕蓓拍攝）

▲孫安佐（左）先前在真人秀《拳願之星》對決被打趴。（圖／拳願明星格鬥賽YouTube）

24歲孫安佐一直以來爭議不斷，不斷想突破爸媽孫鵬、狄鶯帶來的星二代框架，證明他靠自己的能力也能闖出一片天，對軍火相關一向有興趣的他，先前才放話想去烏克蘭參與戰鬥，最後卻不了了之，如今又在直播中被問到是否會想競選台北市長，對此，他也回應，如果真的參選，他會推行槍枝合法化，卻也強調：「應該要等現在政壇的『老人們』死光才有機會達成。」孫安佐先前開直播和網友互動，有不少人紛紛要他出來選台北市長，他坦言自己的其中一條政見就是槍枝合法化，但要等現在政壇上的「老人們」死光才有可能做到，同時強調自己不會出手傷人，是等他們都「自然死亡」，他也喊話，希望台北市健身房能增設打靶場所，增強國民的戰力，有不少粉絲都響應，甚至還有人願意遷戶，以行動支持他。孫安佐接下來有創業計畫，想開美式餐點快餐車，專賣起司、牛排等美式料理，至於外界最關心的烏克蘭參戰進度，孫安佐也表示，目前還在申請相關文件，在烏克蘭官方網站進行登錄程序，只要文件完成後，就會展開募資行動。孫安佐過去曾說募資到70萬就去烏克蘭參軍，9月他首度辦記者會，被問及此事，坦言已經送出申請，正在等待結果，對比如今似乎沒有太大進度。事實上，孫安佐先前在真人秀《拳願之星》中與「台中燒打雞」韓森對決，慘遭對方痛扁，流了滿臉血，整個人鼻青臉腫，幾乎「毀容」，讓媽媽狄鶯十分心疼，然而儘管慘敗，他說到做到的精神卻讓不少人欣賞，爸爸孫鵬也給予正向回應，「我爸滿肯定我的，說我算很帥。」他也自我喊話，希望練強一點再來挑戰一次，這次的經驗還是讓他玩得很開心。