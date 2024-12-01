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▲Stephen Curry仍因為膝傷，球團已強調未來會以健康為主要考量。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士在對陣鳳凰城太陽的比賽中以失利告終，遭遇本賽季的四連敗。儘管 Stephen Curry 傷癒復出，但他的上場時間受到嚴格限制，引發球迷的廣泛不滿。最終，勇士以101：119不敵太陽，而 Steve Kerr 的輪換策略成為爭議焦點。Curry整場比賽打了32分鐘，不過上半場的上場時間明顯受限，三分球5投0中，未能對比賽產生實質影響。下半場，Curry狀態回暖，第三節砍下15分，最終以全場17投5中得到23分。然而，這樣的表現不足以挽救球隊的頹勢。比賽結束後，勇士球迷對主教練 Steve Kerr 的管理策略表達強烈不滿。許多球迷在社交媒體上指責Kerr限制Curry的上場時間，認為這是球隊失利的主要原因。Kerr賽後解釋了對Curry的使用安排，表示這是基於他近期膝部傷勢的考量。勇士目前戰績12勝7負，儘管整體表現尚可，但連續四場失利暴露了球隊輪換與進攻端的不穩定。