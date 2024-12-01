金州勇士在對陣鳳凰城太陽的比賽中以失利告終，遭遇本賽季的四連敗。儘管 Stephen Curry 傷癒復出，但他的上場時間受到嚴格限制，引發球迷的廣泛不滿。最終，勇士以101：119不敵太陽，而 Steve Kerr 的輪換策略成為爭議焦點。
Curry整場比賽打了32分鐘，不過上半場的上場時間明顯受限，三分球5投0中，未能對比賽產生實質影響。另一方面，勇士在前14分鐘內使用了多達13名球員，延續了本賽季以深度輪換提升防守強度的策略。然而，這一安排卻未能帶來預期效果，反而使球隊在上半場被太陽壓制。
下半場，Curry狀態回暖，第三節砍下15分，最終以全場17投5中得到23分。然而，這樣的表現不足以挽救球隊的頹勢。同時，太陽方面的 Devin Booker 表現搶眼，送出27分和9次助攻，帶領球隊以穩定發揮鎖定勝局。目前，太陽戰績提升至11勝8負，排名西區第六。
比賽結束後，勇士球迷對主教練 Steve Kerr 的管理策略表達強烈不滿。許多球迷在社交媒體上指責Kerr限制Curry的上場時間，認為這是球隊失利的主要原因。一位球迷在社群平台寫道：「Kerr有一位超級巨星，卻拒絕讓他上場，真是難以置信。」另一位球迷則怒批：「Steve Kerr真是個笑話。」
Kerr賽後解釋了對Curry的使用安排，表示這是基於他近期膝部傷勢的考量。Curry當晚帶著膝蓋貼布和腿部壓力護套上場，顯然尚未完全恢復健康。Kerr強調：「我們需要控制他的上場時間，確保他能以最佳狀態應對接下來的比賽。」
勇士目前戰績12勝7負，儘管整體表現尚可，但連續四場失利暴露了球隊輪換與進攻端的不穩定。Curry的健康與上場時間管理仍是球隊的重要課題。隨著賽季進一步推進，如何在確保Curry健康的前提下提升競爭力，將是Kerr與教練團隊的關鍵挑戰。
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下半場，Curry狀態回暖，第三節砍下15分，最終以全場17投5中得到23分。然而，這樣的表現不足以挽救球隊的頹勢。同時，太陽方面的 Devin Booker 表現搶眼，送出27分和9次助攻，帶領球隊以穩定發揮鎖定勝局。目前，太陽戰績提升至11勝8負，排名西區第六。
比賽結束後，勇士球迷對主教練 Steve Kerr 的管理策略表達強烈不滿。許多球迷在社交媒體上指責Kerr限制Curry的上場時間，認為這是球隊失利的主要原因。一位球迷在社群平台寫道：「Kerr有一位超級巨星，卻拒絕讓他上場，真是難以置信。」另一位球迷則怒批：「Steve Kerr真是個笑話。」
Kerr賽後解釋了對Curry的使用安排，表示這是基於他近期膝部傷勢的考量。Curry當晚帶著膝蓋貼布和腿部壓力護套上場，顯然尚未完全恢復健康。Kerr強調：「我們需要控制他的上場時間，確保他能以最佳狀態應對接下來的比賽。」
勇士目前戰績12勝7負，儘管整體表現尚可，但連續四場失利暴露了球隊輪換與進攻端的不穩定。Curry的健康與上場時間管理仍是球隊的重要課題。隨著賽季進一步推進，如何在確保Curry健康的前提下提升競爭力，將是Kerr與教練團隊的關鍵挑戰。