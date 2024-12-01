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媒體人周玉蔻、蔡玉真在2022年烏龍爆料，前中華民國小姐張淑娟和前立委蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，遭依誹謗、個資法起訴，台北地方法院判處兩人各有期徒刑一年六月，日前在桃園機場要辦理登機還被阻，遭質疑被綠營丟包。對此，資深媒體人黃揚明解讀，「這次她就踢到鐵板」，民進黨不想跟她連結了，所以才會發生現在的窘境。黃揚明昨天在政論節目《週末大爆卦》節目中推測，可能周玉蔻想訪問總統賴清德，想跟賴清德有怎樣的互動，周玉蔻就曾秀出她和已卸任前總統蔡英文的合照，可是賴清德和周玉蔻卻是保持距離，周玉蔻當然會不平衡，因此，才會用自己的媒體曾暗酸總統府發言人郭雅慧，修理賴清德身邊的人。黃揚明接著表示，可是周玉蔻忘了一件事情，賴清德是一個主導性很強的領導者。所以他質疑，應該不是郭雅慧的問題，可能是賴清德下令不要跟她碰面，賴清德自己不想跟周玉蔻有任何往來。黃揚明指出，周玉蔻這一輩子都是最佳執政黨代言人，她還曾想參選國民黨主席。她曾經支持過國民黨、台聯、前總統李登輝、蔡英文、馬英九，相對來講，好像只有和陳水扁沒有互動往來。黃揚明認為，周玉蔻很厲害，求生慾極強，可是這一次她就踢到鐵板，民進黨不想跟她連結了，所以才會發生現在的窘境，包括她要去機場居然被限制出境，她可能這輩子從來沒想到會落得這樣的處分。