我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《SCOOL》選手為了比賽和見面會，2天睡覺時間加起來不到5小時。左起為彭义翔、王學駿、帝翁、陳麒文、鄭美祥、陳柏佑、朴鎮佑。（圖／天空娛樂提供）

男團選秀節目《SCOOL》昨（30）日晚間順利選出最後出道成團的7人，分別是陳麒文、帝翁、鄭美祥、王學駿、陳柏佑、彭义翔，以及朴鎮佑，他們成團後火速在今天舉辦粉絲演唱會，並和未出道的選手們一起站上舞台。在演出前他們接受訪問，分享順利出道的心情，希望為了團體全力以赴。但是否有禁愛令，會被林子宸劈腿事件影響？陳麒文表示，這件事情發生的時候，他們都不太了解狀況，但希望對方可以好好撐完這條路，也警惕他們之後一舉一動要更小心。昨天剛結束完比賽，陳麒文透露，其實前天和昨天2天睡覺時間加起來不到5小時，為了出道非常努力，不少選手都在台上落淚，年紀最小的選手帝翁更是眼淚掉不停，他笑說其實自己沒有這麼愛哭，「這是我給自己自己的劇本，我自己CUE的。」至於團內唯一的韓國成員朴鎮佑表示，目前雖然還在努力學習中文，但幸好團員都會互相幫忙；大馬成員义翔則說，原本不知道這麼多人支持自己，當下想說要為了大家的支持和努力而加油。至於在決賽前突然發生林子宸事件，其他選手是否受到影響？陳麒文表示，因為事情發生的時候，他們知情的內容不多，所以也沒有問過本人，現在就是希望對方可以好好撐完這條路，「我們誠心為他加油」，此事也警惕他們之後一舉一動要更加小心。7個人也強調，他們目前都是單身，陳麒文還說，「我們現在真的連睡覺時間都沒有，也沒有跟爸媽講電話的時間，就是全心全力做好出道準備」，即使面對誘惑也都會注意。王學駿從跨欄選手變成偶像，他則透露，自己當下很慌張，「很久沒有被誇獎了，從初舞台到到半決賽，我都沒有發揮得很好，所以昨天被誇獎很驚訝」，他也分享本來在比賽前要去比全大運，但不知道要怎麼跟老師說，沒想到和對方談過之後，老師非常支持他，還叫他不要有後顧之憂。而比賽之後也想要帶著成員一起去跨欄，沒想到卻被拒絕，美祥笑說，「我們之前在韓國也會練習跑步，他都會說『我第一名』，讓我們感受不太好」，雖然7人打打鬧鬧，不過也可以看出他們感情非常好。