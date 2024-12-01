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▲碳佐麻里新興園區號稱將是「全球最大燒肉園區」將於於2月7日開幕，開幕首兩日有幾近於「買一送一」的優惠。（圖／取自碳佐麻里臉書）

有著「燒肉南霸天」稱號的「碳佐麻里」，將推出「全球最大燒肉旗艦園區」，也就是「碳佐麻里台南新興園區」，並確定於12月7日開幕且包含在同園區的天鍋麻辣也同日開幕。並推出12月7日、8日限時兩日優惠，不管是在碳佐麻里燒肉還是在天鍋麻辣，吃多少就送多少，例如吃一千就送一千，而今（1）天12:00開放開幕首兩日的訂位開搶，僅能用電話預約，因為難度太高，不僅線路壅塞，也引起民眾紛紛上碳佐麻里臉書粉專留言抱怨。有「燒肉南霸天」稱號「碳佐麻里」發源自台南，旗下在台南、高雄目前各有2家分店，每家分店都是人氣餐廳，經常一位難求。而碳佐麻里旗下號稱「全球最大燒肉旗艦園區」的台南新興園區，地點在17線(中華西路一段)、新興路的交叉口，將於12月7日開幕，佔地千坪的園區除了碳佐麻里燒肉，還有旗下火鍋、湘菜等多個品牌進駐，其中天鍋麻辣也同步12月7日開幕。該點除了有碳佐麻里旗下餐廳，一旁更有誠品生活。「碳佐麻里新興園區」將於12月7日開幕，之前就已搶先開放12月9日之後的訂位，而開幕兩日、即12月7日與8日之座位，則僅在今（1）日的中午12:00開放訂位，而且僅能以專線電話方式，因為手兩日將有「吃多少送多少」的優惠（吃1000元送1000元，包含500元燒肉兌餐贈品券＋500元天鍋兌餐贈品券），今天中午一開放就所有電話線路壅塞，碳佐麻里還另外開放新電話，最後共有7線來處理。不過因為電話太難打，引起許多網友們到碳佐麻里臉書粉專怒留言，包含「」、「是在考驗消費者的耐心還是老大心態呢?網路直接搶，至少知道那些時段有位置，幾分鐘可以解決的事情非要搞到人怨才爽」、「」、「？」、「」。不過也有網友表示自己打了近2個小時終於訂到了，也有人表示「幸運、開心」。碳佐麻里也於14:30左右於臉書貼出最新公告，表示為了能服務全年齡層賓客的訂位條件，所以才統一使用電話預約，「我們共安排一個電話號碼五線接聽，但12點同時進線壅塞，所以導致系統短時間癱瘓，在當下我們立刻將內勤單位及籌備中的新品牌號碼上線服務，總共提供七線接聽，才陸續舒緩。對不起，是我們做得不夠好，但我們同仁持續地在努力接聽中。」並提及這兩天訂位的唯一管道，就是僅能電話預訂，預訂成功後，將會收到inline訊息確認；訂位只要額滿，也會即時公告。碳佐麻里強調，預約專線服務時間為12:00-18:00。