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世界棒球12強，中華隊在冠軍戰前臨時換投，引來日媒批評，並挨罰2000美元，日本傳奇球星上原浩治認為，台灣選擇換投的做法合情合理，並直言，「我不太明白罰款制度的意義。」由於美國隊擊敗委內瑞拉，讓中華隊晉級冠軍戰，因此前一天台日大戰變成「消化試合」，中華隊將原訂先發林昱珉保留到冠軍戰，改由同為左投的陳柏清登板先發，最後WBSC決定罰款2000美元（約6.6萬新台幣），賽後日媒接連詢問中華隊換投議題。上原浩治在今天播出的日本節目上發表自己對本屆12強的看法，「首先要向台灣隊致以敬意。」並為無法率隊達成二連霸的日本監督井端弘和緩頰，「選拔成員非常困難，因為是賽季後期，各種優秀選手因各種原因婉拒參賽，使得最理想陣容難以成行。」上原浩治也肯定中華隊的努力，對比賽投入極大的熱情，甚至願意繳罰款更換先發投手，以確保冠軍戰的競爭力，但他也對這種「罰金制度」提出質疑，「如果知道不必全力應戰也能晉級，當然會選擇改變陣容。」「我不太明白罰金制度的意義。」上原浩治表示，「台灣在尚未確定晉級的情況下派出王牌求勝，一旦晉級將王牌保留到決賽是合情合理的做法。我不明白為何不允許更換先發投手，這個規定令人感到困惑。」