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▲Lito發現自己患有「注意力不足過動症（ADHD）」。（圖／美聯社／達志影像）

俗話說「一沙一世界，一草一天堂」，但一片葉子也能變成美麗的藝術品，應該讓人很難想像。不過在日本藝術家Lito（リト）的巧手雕刻之下，葉子上也浮現了一個個童話世界。不過Lito在成為「葉雕」藝術家之前，其實一路走來並非順遂，職場失意後又發現自己患有「注意力不足過動症（ADHD）」，在跌跌撞撞之後發現，葉雕能讓他高度專注，於是便開展了這條藝術之路。從照片中可以看到，一片葉子上刻畫了一隻拿著芋葉傘的青蛙、一場動物嬉戲的遊戲，或是一幅浮世繪的富士山及巨浪，這些細膩的圖案全都來自一位名叫Lito的日本藝術家，他在落葉上雕刻出這些精美的設計，用「葉雕」的技術為枯葉注入了新的生命。Lito小時候比其他小孩安靜，不擅長運動，喜歡畫畫，他傾向專注在仔細的工作上，例如在吃飯的時候，他喜歡一根一根地吃小魚骨，一直挑到味噌湯都涼了。但除此之外，他就是個普通的孩子，與一般人一樣就讀中學大學，畢業後理所當然地成為上班族的一員，一做便是十年之久。但在成長過程中，Lito發現，即使他盡了全力，也很難適應學校或工作的常規模式。他難以理解他人的情感，只能避免與人衝突。而他過於完美主義，使得他無法輕易切換手上的工作，歷經三度轉職，仍無法輕易應付工作。在經歷多年的困難後，他在30歲時去醫院檢查，得知自己患有ADHD，這個診斷讓他終於明白，為何自己總是與眾不同。Lito認知到，要勉強自己像其他人一樣生活毫無意義，於是開始調整自己的生活方式，辭掉了原本的工作，並決定退休。ADHD患者專注力較弱、行為衝動、工作時較難集中精神、容易分心、生活缺乏條理、做事欠效率、欠缺耐性；但對於感興趣的事情時，他們卻擁有過人的精力和高度集中力。Lito原本擅長小巧複雜的線條繪畫，於是他嘗試在藝術創作方面尋找面對ADHD之路。最初他曾做過手繪塗鴉、紙雕、紙黏土等創作，但都無法專注其中。在2020年初，Lito接觸到了「葉雕」藝術，為了創作作品，他需要完成大量細緻入微的工序。他每天外出行走逾2萬步，一邊尋找合適的葉子，一邊蒐集創作靈感。當找到適合的葉子後，他會畫好草稿再移到葉子上，然後趁葉子氧化前完成雕刻。而這樣繁複細緻、一絲不苟的工藝，成為了Lito應對ADHD的方法，幫助他減少分心，更加專注完成作品。對於更複雜且需要高度專注的作品，他可能需要花費超過八小時才能完成一片葉子的雕刻。Lito的作品都有著他的獨特創意，且經常以動物為主題，每片葉子都講述了自己的故事。而Lito知名作品包括《鳥獸戲畫卷》、《葉子水族館》和《富嶽三十六景之神奈川沖浪裏》。而Lito的精湛的技藝在社群媒體上迅速傳播，並且已出版了多本介紹其葉雕作品的書籍。他幾乎每月都會在日本各地舉辦個展。Lito表示，「如果我能用自己的創作讓人們感到快樂，那麼我想做得更多。這就是我追求下一步的動力。」