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▲台北老字號鐵板燒餐廳「犇」，主打和牛與高檔海鮮。（圖／取自犇 鐵板燒 BEN Teppanyaki 臉書）

台北老字號鐵板燒餐廳「犇」，自1991年創立，是許多政商名流喜愛的聚會場所，經營30多年後，業者公告，「犇」安和本館將營業到明年2月15日，集團旗下將剩「犇 極上」微風信義店，但是董事長楊欣向《NOWnews》記者透露，其實很快就將有新分店，新址就在「犇」安和店的隔壁幾間，規模較小一些，但依舊還是規劃有2個包廂。1991年創立的「犇」是國內頂級鐵板燒名店，擁有多個具隱私性的大型包廂是其最大特色，許多名人包含周杰倫、林書豪都曾造訪，還曾被網友評為頂級鐵板燒第1名，菜色主打日本和牛、美國頂級牛與高檔生猛海鮮，在Google評論裡也有高達4.1顆星的高評價。但是犇鐵板燒日前在臉書粉專公告，安和本館只營業到明年（2025）的2月15日，主因是因為安和本館占地300多坪，持續上漲的租金已感到吃不消，因此決定合約到期後不再續租。不過董事長楊欣也透露，其實已經找到新店址替代安和本館，「原本的犇安和本館在台北市安和路一段102巷2號，新的店面在6號，其實就在隔壁。」從原本是300坪、共7包廂的店面，轉成較小規模、2個包廂的新規格。