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▲陳立宗談籃球理念。（圖／陳立宗提供）

▲TPBL夢想家本季戰績出色，控衛蔣淯安的加盟也帶給球隊良好的化學效應。（圖／記者林柏年攝）

台新福爾摩沙夢想家今夏從PLG轉戰TPBL職籃聯盟，掀起話題，畢竟夢想家最早成立於2017年，主要參與東南亞超級聯賽(ABL)，當年戰力補強不理想，單季1勝19敗敬陪末座。不過夢想家並沒有放棄，持續網羅即戰力洋將、本土選手，還成立青年軍，逐漸改善體質，並在2020-21球季，成為PLG元老級的球隊。然而，今年夏天，夢想家宣布轉戰TPBL，此決定引發了廣泛討論，陳立宗也聊到，與PLG副會長陳建州仍保持聯繫，雙方都尊重彼此的決定，並期盼為台灣籃球創造雙贏局面。夢想家自ABL時期便深耕中台灣，致力於培育基層籃球，如今已是中部地區的代表性球隊，無論在彰化或台中，都擁有大量忠實球迷。未來仍希望夢想家有機會再次挑戰雙主場，球團也會持續推動台中地區的籃球文化發展，並追求永續經營。夢想家仍然在尋求隊史首冠，今夏展現旺盛的企圖心，一口氣網羅蔣淯安、張宗憲和馬建豪等頂尖好手，翻身成奪冠的熱門。其實夢想家首年就殺入PLG冠軍賽，可惜遇到疫情繳局，最終裁定富邦勇士以3勝1敗登頂，夢想家也錯過隊史首冠的機會。近3年夢想家都打入季後賽，但都在首輪出局，在自由市場中搶下國內頂尖後衛蔣淯安，夢想家被視為補強是大贏家。