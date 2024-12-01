台新福爾摩沙夢想家今夏從PLG轉戰TPBL職籃聯盟，掀起話題，畢竟夢想家是PLG的元老級球隊，當年與富邦勇士從ABL回歸國內籃壇，並攜手孕育出台灣睽違20年的職業籃球。但如今夢想家選擇參與合併，球團董事陳立宗也接受《NOWNEWS》專訪，暢聊一路走來的心路歷程。
夢想家最早成立於2017年，主要參與東南亞超級聯賽(ABL)，當年戰力補強不理想，單季1勝19敗敬陪末座。不過夢想家並沒有放棄，持續網羅即戰力洋將、本土選手，還成立青年軍，逐漸改善體質，並在2020-21球季，成為PLG元老級的球隊。
然而，今年夏天，夢想家宣布轉戰TPBL，此決定引發了廣泛討論，陳立宗坦言：「對於PLG確實有革命情感，但內心更愛夢想家。夢想家選擇參與合併，雖然有些球迷不能諒解，但仍期盼球隊能走向台籃共好團結的康莊大道。」
陳立宗也聊到，與PLG副會長陳建州仍保持聯繫，雙方都尊重彼此的決定，並期盼為台灣籃球創造雙贏局面。
夢想家自ABL時期便深耕中台灣，致力於培育基層籃球，如今已是中部地區的代表性球隊，無論在彰化或台中，都擁有大量忠實球迷。未來仍希望夢想家有機會再次挑戰雙主場，球團也會持續推動台中地區的籃球文化發展，並追求永續經營。
陳立宗進一步說明：「由於彰化的場館今年需要與不少賽事共用，包括HBL、JHBL與SBL，我們也不希望造成其他比賽的困擾，因此暫時不提相關計劃。但我相信夢想家未來仍有機會回到彰化舉辦賽事，與台中雙主場並存。」
夢想家仍然在尋求隊史首冠，今夏展現旺盛的企圖心，一口氣網羅蔣淯安、張宗憲和馬建豪等頂尖好手，翻身成奪冠的熱門。
開季戰績5勝2敗 夢想家暫居第一
其實夢想家首年就殺入PLG冠軍賽，可惜遇到疫情繳局，最終裁定富邦勇士以3勝1敗登頂，夢想家也錯過隊史首冠的機會。近3年夢想家都打入季後賽，但都在首輪出局，球團董事陳立宗直言：「本季TPBL有7隊，挑戰更艱難，但所有夢想家球迷，包括我自己都相信，在韓駿鎧總經理的帶領之下，TPBL元年是夢想家最接近冠軍的一次機會。」
在自由市場中搶下國內頂尖後衛蔣淯安，夢想家被視為補強是大贏家。陳立宗表示：「我覺得加入新聯盟其實就是一個願望，台灣籃球團結合併是大家期待已久的事。而蔣淯安的加盟，完全是韓駿鎧總經理的努力，他非常細心，無論是合約條件還是其他溝通細節，都讓小安感受到家的感覺，加上蔣淯安本來就是台中人，才願意加入夢想家。未來也期待他和林俊吉組成夢想家的後場核心。」
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然而，今年夏天，夢想家宣布轉戰TPBL，此決定引發了廣泛討論，陳立宗坦言：「對於PLG確實有革命情感，但內心更愛夢想家。夢想家選擇參與合併，雖然有些球迷不能諒解，但仍期盼球隊能走向台籃共好團結的康莊大道。」
陳立宗也聊到，與PLG副會長陳建州仍保持聯繫，雙方都尊重彼此的決定，並期盼為台灣籃球創造雙贏局面。
夢想家自ABL時期便深耕中台灣，致力於培育基層籃球，如今已是中部地區的代表性球隊，無論在彰化或台中，都擁有大量忠實球迷。未來仍希望夢想家有機會再次挑戰雙主場，球團也會持續推動台中地區的籃球文化發展，並追求永續經營。
陳立宗進一步說明：「由於彰化的場館今年需要與不少賽事共用，包括HBL、JHBL與SBL，我們也不希望造成其他比賽的困擾，因此暫時不提相關計劃。但我相信夢想家未來仍有機會回到彰化舉辦賽事，與台中雙主場並存。」
夢想家仍然在尋求隊史首冠，今夏展現旺盛的企圖心，一口氣網羅蔣淯安、張宗憲和馬建豪等頂尖好手，翻身成奪冠的熱門。
開季戰績5勝2敗 夢想家暫居第一
其實夢想家首年就殺入PLG冠軍賽，可惜遇到疫情繳局，最終裁定富邦勇士以3勝1敗登頂，夢想家也錯過隊史首冠的機會。近3年夢想家都打入季後賽，但都在首輪出局，球團董事陳立宗直言：「本季TPBL有7隊，挑戰更艱難，但所有夢想家球迷，包括我自己都相信，在韓駿鎧總經理的帶領之下，TPBL元年是夢想家最接近冠軍的一次機會。」
在自由市場中搶下國內頂尖後衛蔣淯安，夢想家被視為補強是大贏家。陳立宗表示：「我覺得加入新聯盟其實就是一個願望，台灣籃球團結合併是大家期待已久的事。而蔣淯安的加盟，完全是韓駿鎧總經理的努力，他非常細心，無論是合約條件還是其他溝通細節，都讓小安感受到家的感覺，加上蔣淯安本來就是台中人，才願意加入夢想家。未來也期待他和林俊吉組成夢想家的後場核心。」