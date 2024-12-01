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▲賴清德在專機上赴客艙媒體席向記者打招呼。（圖／記者陳佩君攝，2024.11.30）

▲賴清德送AIT執行理事藍鶯珍珠奶茶抱枕。（圖／總統府提供）

▲賴清德抵達夏威夷，AIT執行理事藍鶯接機。（圖／ 隨團媒體提供）

▲賴清德拜會夏威夷州急難管理署（HI-EMA）。（圖／記者陳佩君攝，2024.12.1）

▲賴清德行程從早到晚，看不出一絲疲憊。（圖／ 隨團媒體提供）

總統賴清德展開「繁榮南島，智慧永續」太平洋友邦之旅，於當地時間30日上午抵達夏威夷檀香山過境，接著馬不停蹄不間斷地展開行程，回顧第一天行程，從一開始的美方接機禮遇、美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）等政要接機，到後續行程夏威夷州長格林（Josh Green）跟隨陪同，都能顯見台美關係持續升溫、友好，並有默契地攜手防堵中國的味道在。賴清德展開「繁榮南島．智慧永續」之旅訪問南太平洋3友邦，歷經9小時飛行時間後，於當地時間11月30日清晨7時30分（台灣時間12月1日1時30分）飛抵夏威夷檀香山過境，旋即展開一連串馬拉松行程；首次出訪的賴清德從一上專機開始，就難掩亢奮，在廣播時不忘提醒媒體看著窗外的夕陽，接著還特地到客艙的媒體席向記者寒暄、分享看到F-16戰機的感動，即使抵達夏威夷，從早到晚不間段的連跑四場行程，依舊看不出一絲疲憊，興致相當高昂，與隨行的媒體「疲累累」的狀態反差大。賴清德抵達檀香山國際機場後，除享機梯、紅毯、機邊免驗上下車等完整禮遇，美方代表由也派出美國在台協會理事藍鶯（Ingrid Larson）、夏州州長格林（Josh Green）、檀香山市長布蘭吉帝（Rick Blangiardi）以及警察局長羅根（Arthur J. Logan）親自歡迎，顯示賴政府與美方關係互動良善，也依循台美過去的默契處理過境事宜。賴清德訪夏威夷行程第一站便入境隨俗地換上夏威夷島衫，前往畢夏普博物館參訪，由於該館開館為上午9時，館方為了訪團及媒體團也提早半小時開館，相當貼心。訪團結束畢夏普博物館參訪行程後，下午拜會夏威夷州急難管理署（HI-EMA），賴清德在格林、夏州急難管理署署長、退役上校巴羅斯（James DS. Barros）陪同下，參訪急難管理署。事實上，夏威夷州急難管理署長期與台灣密切往來，交流災害防治之經驗，與賴清德上任以來所強調的全社會防衛韌性不謀而合，兩人也頻就彼此面臨的天災挑戰交換意見，而這也是賴清德過境夏威夷參訪的首個政府機關。賴清德訪團接續前往第三站亞利桑那號戰艦紀念館參訪，賴清德於陣亡將士名錄花圈前鞠躬致意，而花圈上更署名中華民國台灣總統「President Lai Ching-te, Republic of China（Taiwan）」，接著並撒花瓣至悼念池，向珍珠港事變中，於亞利桑納號戰艦壯烈犧牲的英魂表達敬意。賴清德於晚間6時20分出席僑宴受到僑胞熱烈歡迎，僑胞高喊Team Taiwan、台灣尚勇等語，賴清德也開心地揮揮手、熱情回應，他在致詞時有感而發表示，他今天參訪亞利桑那號戰艦紀念館，「提醒我們和平無價，戰爭沒有贏家，我們必須共同努力，攜手防止戰爭的發生」，強調台灣只要團結，一定可以克服各種的困難，台灣一定能夠越來越好，而該僑宴除了僑胞參與，17名夏州參、眾議員也現身力挺。雖然AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）因育嬰假，請長假至1月，不克前來接機，但在晚上僑宴時，仍特別錄製影片祝賀，表示賴清德與意見領袖、僑界及美國州級與地方領袖交流很珍貴，她相信這將進一步強化堅若磐石的美台夥伴關係；顯見台美關係密切、持續升溫。