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▲前MOMOLAND成員Nancy是第二名。（圖／翻攝自Nancy IG）

▲漢德·埃爾切爾曾擠掉周子瑜成為全球最美女星。（圖／翻攝自Hande Erçel IG）

▲IVA張員瑛擁有亮麗外型。（圖／翻攝自張員瑛 IG）

▲迪麗熱巴是新疆烏魯木齊人，五官相當深邃。（圖／迪麗熱巴微博）

▲ROSÉ也在榜單內。（圖／取自ROSÉ IG）

2024年全球十大美女排名出爐！根據知名雜誌《Nubia》的統計，今年最美女星前3名包括BLACKPINK成員Jisoo、前MOMOLAND成員Nancy以及土耳其演員漢德·埃爾切爾。這次名單不見周子瑜，倒是漢德·埃爾切爾曾在2020年的「全球百大美女」榜單中，擠掉周子瑜成為第一名。Jisoo已經連續3年霸榜最美女星，Jisoo去年3月以主打曲〈꽃（FLOWER）〉solo出道，作為大勢女團的成員，她的出道專輯在歌曲公開前，光預售階段就狂賣了100萬張，今年2月Jisoo和哥哥一起成立個人工作室「BLISSOO」後，粉絲本期待可以看到不同風格的她，卻沒想到等待超過半年的時間，都遲遲未等來宣布發歌的消息。BLISSOO隨後也出面表示，Jisoo依然集中於演技活動中，發歌之路似乎還遙遙無期。除此之外，榜單第二名是前MOMOLAND成員Nancy，第三名則是及土耳其演員漢德·埃爾切爾，別小看這位土耳其女演員，她19歲時從土耳其小姐出道，2020年一舉登上「全球百大美女」，還曾打敗周子瑜成員全球最美女星。第四名是IVE成員張員瑛，第五名是中國演員迪麗熱巴，第六名是1997年出生的美國女演員席妮史威尼，第七名是美國女演員及歌手千黛亞第八名是BLACKPINK成員Rosé，第九名和第十名分別是31歲的美國歌手亞莉安娜格蘭德，以及絲拉圖科魯。