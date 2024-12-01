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2024台灣太空國際年會（Taiwan International Assembly of Space Science, Technology, and Industry, TASTI 2024）12月1日起至12月4日於高雄展覽館盛大展開。鴻海為大會冠名贊助廠商，以「新世代太空通訊」為主軸，展示集團在低軌道衛星通訊的最新進展，並攜手產業夥伴共同打造完整衛星產業生態系。鴻海表示，本次展會中展示去年11月成功發射升空的珍珠號立方衛星1比1實體模型，並且首次對外分享衛星在軌道上的操作技術，包括衛星太陽追蹤模式、飛越地面站時的目標追蹤模式、穩定三軸控制、地球觀測、雙向通訊都卜勒效應頻率偏移補償，以及真實太空環境實驗數據解析等關鍵技術，展現衛星系統整合能力。同時，鴻海也攜手子公司及多家產業夥伴，展現衛星通訊產業鏈布局，包括富智康與夏普合作最新開發的低軌衛星使用者終端；由鴻海子公司承煒科技(Rayprus)開發的地球觀測相機模組。此外由鴻騰精密生產，專為太空環境設計的耐候性連結線束，以及太空用連接器與線材；重要技術夥伴聯發科技展出支援非地面網路（Non-terrestrial Networks, NTNs）的全軟體定義無線通訊（Software Defined Radio, SDR）晶片；國際合作夥伴Antaris則帶來其創新的多軌道衛星操作軟體平台，提供一個加速太空任務設計、模擬及操作的創新軟體平台。根據聯合國統計，目前全球仍有37%人口，約29億人無法連接網際網路，陸地也有60%未有行動網路覆蓋。低軌衛星通訊憑藉其高覆蓋率、低延遲的特性，可改善偏遠地區的通訊問題，與智慧車聯網結合，提升行車安全與資訊傳遞效率，並透過其距地面僅500到600公里的特性，提供更精準的定位服務。