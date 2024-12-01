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▲黃筱雯在世界拳擊總會（WB）年終總決賽女子54公斤級金牌戰拿下冠軍。（圖／NOWnews資料照）

▲邱欽章在11月25日參加健身界「奧斯卡」級別的WNBF國際自然健美賽事，奪下世界冠軍。（圖／IG@whitedragonultra）

▲桌球U15陳忞昕(左)、吳映萱(右)首次合拍就奪下金牌。（圖／ITTF）

▲2024 國際拔河邀請賽，景美女中的「繩力女孩」代表台灣出賽，最後六場全勝獲得冠軍。（圖／景美女中臉書）

▲2024年U12亞洲少棒錦標賽冠軍賽，中華隊以5：1擊敗韓國，勇奪隊史第8面金牌。（圖／翻攝自賴清德臉書）

▲2024年香港跆拳道品勢世錦賽中華隊選手林侑萱，在公認品勢女子15-17組個人賽奪金。（圖／翻攝童子瑋臉書）

▲洪莉翔與陳致傑在香港擊劍公開賽皆拿下金牌。（圖／FILA Hong Kong臉書）

中華隊在11月24日奪下歷史第一次12強金牌，全台灣都還沉浸在這份歡愉中，但其實這週不只棒球選手有好成績！包含拳擊黃筱雯、跆拳道林侑萱、擊劍陳致傑、洪莉翔以及撞球吳坤霖等選手，都在國際賽事上榮獲金牌殊榮，也讓大批網友嗨翻喊：「台灣尚勇啦！」近期在Threads上就有網友發現，包含11月24日的12強賽台灣擊敗日本拿下冠軍在內，本週台灣選手拿下金牌的賽事一共有9項目、10面金牌：1、世界12強棒球賽中華隊金牌（11月24日）2、少棒U12少棒亞錦賽金牌（11月29日）3、世界拳擊總會年終賽女子54公斤金牌—黃筱雯（11月30日）4、世界跆拳道錦標賽15至17歲組金牌—林侑萱（11月30日）5、U15桌球女雙金牌—陳忞昕、吳映萱（11月29日）6、擊劍香港公開賽雙金牌—男子組陳致傑、女子組洪莉翔（11月27日）7、撞球全日本錦標賽金牌—吳坤霖（11月24日）8、WNBF國際自然健美—邱欽章（11月25日）9、國際拔河錦標賽—景美女中（11月24日）台灣拳擊女將黃筱雯於11月30日在世界拳擊總會（WB）年終總決賽女子54公斤級金牌戰傳回捷報，以4：1擊敗蒙古女將Yesugen Oyuntsetseg，拿下冠軍。在巴黎奧運16強因踩腳誤判失利後，參加的首個賽事就成功奪冠，一掃陰霾。邱欽章（Zack）在11月25日參加健身界「奧斯卡」級別的WNBF國際自然健美賽事，奪下世界冠軍，這也是他個人的第三座冠軍。邱欽章也在IG上感動表示：，「一切都太不真實了，第三次拿到世界冠軍。能夠重新回到WNBF世界舞台上，擊敗各國的頂尖選手，我依然覺得不可思議。」11月29日於瑞典舉辦的2024年ITTF世界青少年桌球錦標賽，吳映萱／陳忞昕在U15女雙決賽中，以12比10、11比7、11比4，直落三橫掃南韓組合崔瑞／許玴玪，首次合拍就為中華隊拿下金牌。2024 國際拔河邀請賽於台灣舉辦，總共有泰國、越南、日本、韓國及台灣5個國家參加女子540公斤量級，而景美女中的「繩力女孩」代表台灣出賽，最後六場全勝獲得冠軍。11月29日舉辦的2024年U12亞洲少棒錦標賽冠軍賽，中華隊以5：1擊敗韓國，勇奪隊史第8面金牌，亞洲少棒霸主地位持續把持在手。小學弟們也接著12強大賢拜的後頭，繼續為台灣添加金牌殊榮。2024年香港跆拳道品勢世錦賽於11月30日舉辦，中華隊代表選手林侑萱，在公認品勢女子15-17組個人賽決賽中，險勝南韓選手，為奪下代表隊首金。11月24日，年僅17歲台灣女子擊劍選手洪莉翔，在香港擊劍公開賽女子組銳劍拿下冠軍，而男子組的陳致傑則是拿下鈍劍冠軍，一起為台灣帶回兩面金牌。