12月有多項新制上路，包含健保「停復保制度」廢止，也就是未來無論是否旅居國外，都要持續繳交保費，解決過往海外僑民「沒事待國外、有病回台灣」的公平性爭議，而這項新制度上路，有望為健保每年挹注23億元的收入。Icu醫生陳志金今（1）日發文點名一位女士，因為拒繳健保費和健保署打官司，意外為國家帶來23億元的收入。
現行健保「旅外停、復保制度」，即為如果國人出國超過2年，遭除籍就會被退保，但除籍2年內返國，可在恢復戶籍日起重新加保，超過2年才返台設籍則要等半年。但引發旅居海外僑民「沒事待國外、有病回台灣」的公平性爭議。
經憲法法庭判決健保「旅外停、復保制度」法源違憲，將在今年12月23日自動失效，也就是說未來無論是否旅居國外，都要持續繳交保費；此新制預估將影響21萬人，健保收入每年可望增加新台幣23億元。
針對這項新政策上路，Icu醫生陳志金在臉書上發文點名一位李女士，每年只在農曆春節才返台，短暫停留即出境，卻接到健保局通知要繳交合計2個月1498元的健保費，她覺得，她一回台就「自動復保」不合理，她也沒有要用健保，為何要繳保費？
也因此李女士和健保局打官司，結果敗訴，李女士不服，經審議、訴願、行政訴訟駁回，向大法官聲請釋憲，結果憲法法庭判決「停復保」制度違憲，要求修法，結果健保署決定不修法，乾脆把原本的「停復保制度」廢掉！
陳志金表示，目前約有21萬人停保，換算下來，如果這些人沒有停保，健保保費每年將增加23億元收入！
陳志金也點名那些長年旅居國外的人，他們也不必擔心自己會當怨大頭，一輩子無限期繳健保費「供他人使用」！因為根據「戶籍法」規定，國人出境2年以上，戶籍就會被遷出，沒有戶籍的話，健保就會自動「退保」，就不用再繳健保費。
此外陳志金也進一步指出，如果在退保後2年內恢復戶籍，當天開始即為健保強制保險對象，要再開始繳納健保費。但是，如果遷出退保超過2年（也就是出國超過4年）才回來設戶籍，就要從登記戶籍開始起算6個月，才能再投保。
最後，陳志金也表示，我們大家都應該要感謝李女士，感謝她堅定的毅力、鍥而不捨，幫全台灣的民眾爭取到「出國也要繼續繳健保費」的待遇，讓國家每年可以增加23.6億的健保收入！也恭喜她衝撞體制成功，以一個人的力量，用她認為的「不合理」，推翻更大的「不合理」！
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經憲法法庭判決健保「旅外停、復保制度」法源違憲，將在今年12月23日自動失效，也就是說未來無論是否旅居國外，都要持續繳交保費；此新制預估將影響21萬人，健保收入每年可望增加新台幣23億元。
針對這項新政策上路，Icu醫生陳志金在臉書上發文點名一位李女士，每年只在農曆春節才返台，短暫停留即出境，卻接到健保局通知要繳交合計2個月1498元的健保費，她覺得，她一回台就「自動復保」不合理，她也沒有要用健保，為何要繳保費？
也因此李女士和健保局打官司，結果敗訴，李女士不服，經審議、訴願、行政訴訟駁回，向大法官聲請釋憲，結果憲法法庭判決「停復保」制度違憲，要求修法，結果健保署決定不修法，乾脆把原本的「停復保制度」廢掉！
陳志金表示，目前約有21萬人停保，換算下來，如果這些人沒有停保，健保保費每年將增加23億元收入！
陳志金也點名那些長年旅居國外的人，他們也不必擔心自己會當怨大頭，一輩子無限期繳健保費「供他人使用」！因為根據「戶籍法」規定，國人出境2年以上，戶籍就會被遷出，沒有戶籍的話，健保就會自動「退保」，就不用再繳健保費。
此外陳志金也進一步指出，如果在退保後2年內恢復戶籍，當天開始即為健保強制保險對象，要再開始繳納健保費。但是，如果遷出退保超過2年（也就是出國超過4年）才回來設戶籍，就要從登記戶籍開始起算6個月，才能再投保。
最後，陳志金也表示，我們大家都應該要感謝李女士，感謝她堅定的毅力、鍥而不捨，幫全台灣的民眾爭取到「出國也要繼續繳健保費」的待遇，讓國家每年可以增加23.6億的健保收入！也恭喜她衝撞體制成功，以一個人的力量，用她認為的「不合理」，推翻更大的「不合理」！